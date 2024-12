Edgardo Kueider pide a la Justicia que le restituya su banca en el Senado

El exlegislador Edgardo Kueider presentó un amparo ante la Justicia pidiendo que se le restituya su banca en el Senado debido a supuestas irregularidades en la sesión donde se determinó su expulsión de la Cámara Alta, luego de que fuera encontrado con u$s200.000 dólares sin declarar en la frontera con Paraguay.El recurso fue enviado a la Cámara Contencioso Administrativa Nº 6 donde argumenta que la votación fue irregular debido a que la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, realizó dos funciones en paralelo e incompatibles según la establece la Constitución Nacional: presidió la sesión en el recinto y ejercía la presidencia de la Nación debido a que Javier Milei ya había partido rumbo a Italia.Por su parte, también denunció que no se le permitió hacer un descargo, según él atentando contra su legítima defensa, y que no se conformó una comisión para poder tratar su destitución, instancias obligatorias en el reglamento de la Cámara Alta.El senador Edgardo Kueider se defendió el jueves desde Paraguay y aseguró:Lo expresó en comunicación telefónica con un medio argentino desde el lujoso hotel donde se encuentra bajo arresto domiciliario tras intentar ingresar a territorio guaraní con u$s200.000 sin declarar. Al mismo tiempo, la Cámara Baja decidió su expulsión.afirmó Kueider en un primer momento.Luego reclamó “una mínima instancia de defensa” donde tenga la oportunidad de dar a conocer su versión de los hechos. “Están diciendo que sacaron toda la plata de mi mochila y eso no es así, eso es falso, es una mentira”, afirmó el legislador en diálogo con La Nación., agregó.En el mismo sentido, Kueider se defendió al detallar: