"Un error de los últimos años": Jorge Macri cruzó a Larreta al señalar que hay atrasos en los valores del ABL

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,, volvió a deslizar críticas contra la gestión deEsta vez, se refirió a la carga impositiva al explicar que hay atrasos en los valores del ABL, ya que argumentó que "apenas alcanzan para cubrir el 30 por ciento del servicio de recolección de basura".“La tasa que se paga por ABL alcanza para cubrir apenas el 30% del servicio de recolección de basura.para poder cubrir esos desembolsos”, sostuvo Macri en declaraciones con el canal de noticias TN.Al mismo tiempo, remarcó que, ante la crisis económica, "pero hay que tener en cuenta que las familias primero pagan los medicamentos y la comida”.No es la primera crítica que realiza en ex Intendente de Vicente López al trabajo de Rodríguez Larreta al mando del ejecutivo local. Días atrás se excusó sobre la política penitenciaria al mencionar quePor otra parte, el alcalde porteño destacó el trabajo realizado en este periodo al sintetizar que "en apenas un año se bajó un 18% la planta de empleados políticos", mientra se contrajo "la deuda histórica más pequeña". “En 2024, achicamos gasto corriente un 8,6% a valores reales y no renovamos 5.000 contratos", agregó.Además, Macri resaltó las políticas encabezadas en otras áreas como educación, seguridad y espacios públicos: "Hemos avanzado mucho también en materia educativa, ahora evaluamos a los chicos y a la gestión de los docentes". "Sacamos a los piqueteros de las calles y a los manteros de Once y Parque Patricios de las veredas.La Nación se ocupa solamente de los edificios federales", concluyó.