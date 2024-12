Interna libertaria: Victoria Villarruel se cruzó fuerte con mileístas en redes sociales

Casi lloro por esta triste historia… amenazas a un vicepresidente pero el pobre tipo es él. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) December 16, 2024

A pesar de que intentó bajarle el tono a la interna que cruje entre ella y Javier Milei, Victoria Villarruel pasó una complicada madrugada en redes sociales, donde debió defenderse de acusaciones de usuarios libertarios, quienes la chicanearon tras su mensaje al Presidente."Ante comunicados recientes de algunos partidos políticos que se arrogan la representación de mi persona y mis ideas, quiero expresar que hoy no hay lugar para la 'moderación'. No estoy participando de ningún armado político y cuando lo haga, lo haré donde el Presidente Milei me lo pida", fue el primer mensaje de Villarruel, antes de la arremetida posterior contra algunos trolls que continuaron las acusaciones."Victoria absoluta de las fuerzas del cielo. Y ni siquiera hicieron falta los dos carpetazos", escribió la cuenta @ASB2509. "Por favor publiquen los “dos” carpetazos. Estoy ansiosa por saber en qué hacen inteligencia sobre mí y mi familia. Voy a estar esperando la difusión de eso para hacer las correspondientes acciones legales, entre ellas contra vos que fogoneás hacer inteligencia sobre los ciudadanos", le respondió. Ya esta mañana, acotó: "Amenaza a un vicepresidente, pero el pobre tipo es él."Haceme un favor, no me vengas con la casta y el círculo rojo y bla bla cuando soy una ciudadana común que se comporta con decencia. Proyectan en mí lo que piensan de los políticos y yo no me rompí el alma toda la vida para que me relacionen con lo que destrozó este país. Así que circulá", le respondió, por su parte, al "Michi Libertario", quien la había acusado de "hacerle el juego" a dichos sectores.Haceme un favor no me vengas con la casta y el círculo rojo y bla bla cuando soy una ciudadana común que se comporta con decencia. Proyectan en mi lo que piensan de los políticos y yo no me rompí el alma toda la vida para q me relacionen con lo que destrozó este país. Así que…También cruzó al usuario Hernán Ferrando, quien le reprochó por los aumentos de los senadores: "¿Qué sabes si no hice nada? ¿Estás en el Senado 10 o 15 horas como yo? ¿O no entendés que el reglamento no me habilita más que a mencionar que deben congelarse los sueldos como lo hice infinidad de veces?".También se refirió al caso de Edgardo Kueider y la sesión que volvió a encender el conflicto con la rama más dura de LLA. "Yo no le pagué a nadie nada. Así que te pido yo misma que hagas la denuncia judicial así te demuestra la misma Justicia que lo que decís es falso", le replicó a otra usuaria que la inculpó de "los ensobrados k que pagaste para la Ley Bases".