Milei desde Italia: "Si me mataran, me harían inmortal"

En el marco de su gira por Italia, el presidente Javier Milei concedió una entrevista a medios, donde aseguró que no teme por su vida y enfatizó en que si lo matarán lo convertirían "en un héroe aún más grande". También deslizó que consideraría ser primer ministro de Italia, en caso de que Giorgia Meloni se lo pidiera.Poco antes de dejar suelo italiano y regresar a la Argentina, el Presidente habló con el diario Libero, donde lo catalogaron como una “figura revolucionaria”. Al ser consultado sobre si eso no le hacía temer por su vida, respondió de forma contundente: “No, no temo. Si me mataran... Si me mataran, me harían inmortal. Me convertiría en un héroe aún más grande. Dudo que sean tan estúpidos”.Consultado sobre si compartiría una fórmula presidencial con Giorgia Meloni para presidenta de Italia y él para primer ministro, Javier Milei reconoció que lo pensaría, aunque aclaró: "Mientras tanto tengo que resolver algunos problemas en Argentina".En la misma charla, el mandatario argentino destacó las figuras de Donald Trump y Elon Musk, consideró que tiene “un 60%” de respaldo en la Argentina y señaló que hay un factor decisivo para que su gobierno logre resultados económicos: “La clave del éxito del programa es la motosierra”.En alusión a su viaje por Italia, el 18° que hizo al exterior desde que es Presidente, el primer mandatario destacó sus encuentros con empresarios que poseen inversiones en Argentina. “Sin duda me llevaré a casa las inversiones de Rio Tinto y Stellantis, la profundización de los vínculos existentes entre Italia y Argentina. Y hemos puesto otra bandera en nuestra misión de difundir la libertad a nivel político”, describió.Milei sostuvo que la primer ministro italiana Giorgia Meloni “tiene valores muy sólidos, una fuerza admirable y se ve obligada a luchar contra un verdadero nido de ideologías despiertas”, dijo que su experiencia comercial con China “es muy positiva, es un socio comercial que no impone condiciones” y también afirmó que comparte muchas de las ideas del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.