Reabrieron el paso fronterizo entre Argentina y Paraguay luego de cuatro años de permanecer cerrado

El paso fronterizo entre la Argentina y Paraguay a través de las ciudades de Ituzaingó y Ayolas fue reabierto sobre el coronamiento de la represa de Yacyretá tras cuatro años, con el objetivo de incentivar la actividad cultural y turística. Bariloche y Salta suelen ser los destinos más elegidos por los turistas, siendo las referencias turísticas del norte y sur de nuestro país.El paso fronterizo entre la Argentina y Paraguay mediante Ituzaingó y Ayolas ya contó con una reapertura el 20 de noviembre y además del intercambio cultural y turístico, también se facilita la desobstrucción de otros cruces fronterizos. Se encuentra habilitado de 9 a 19.La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezó la reapertura. "Hoy es un día histórico, siempre abrir puentes es una manera de unir pueblos", expresó. En tal sentido, cuestionó que permaneciera cerrado por varios años: "En la pandemia era entendible, pero fue hace tiempo y no se abría por un capricho"."Era un paso que ya estaba hecho, solamente faltaba la decisión para que el turismo y el comercio puedan pasar por acá. Nos decían que iban a pasar 30 personas, pero hace poco hubo un partido internacional (en referencia a la final de la Copa Sudamericana entre Racing y Cruzeiro) y cruzaron más de 3.000 personas", agregó en esta línea.En tanto, puso de ejemplo al Puerto de Ituzaingó como una obra industrial importante y marcó que "es un puerto que va a abaratar la producción y los alimentos de todos los ciudadanos. Una inversión de más de u$s50 millones no podía tener un puente cerrado".DECLARACIONESPor su parte, el gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés, subrayó la "inquebrantable voluntad del pueblo argentino y del paraguayo de darse nuevamente un abrazo en esta represa de Yacyretá. Una voluntad que es superior a la burocracia que no nos permitía darnos ese abrazo".También, señaló que Corrientes y Paraguay cuentan con "lazos culturales, históricos e identidad de lengua" y añadió: "Somos la única provincia de la Argentina que tenemos como idioma oficial al guaraní, compartimos música, familias y visiones, pero fundamentalmente el deseo de progreso que nadie lo va a detener"."Hoy asistimos a la reapertura de un paso fronterizo vital para toda la región, para los departamentos de Misiones y Ñeembucú en Paraguay, para las provincias de Corrientes y Misiones. Hay que comenzar a mirarnos entre hermanos para poder levantar fronteras en el Mercosur y dejar de mirarnos de reojo entre paraguayos y argentinos, para juntos abrazar el futuro", añadió Valdés.Por otro lado, expuso que la Argentina coordina acuerdos del Mercosur con la Unión Europea, lo que llevará a que "tengamos una mejor logística para nuestros productos y la región".En tanto, el ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera Escudero, señaló: "Qué mejor que la cota 70, con el rugir de las turbinas detrás, para encontrarnos a celebrar un acto muy importante como lo es la reapertura de este paso fronterizo".Asimismo, destacó la "amistad entre la Argentina y el Paraguay es histórica, ya tenemos tantas cosas en común, mucho más que muchos otros pueblos de América Latina". "Tenemos la suerte de contar con dos presidentes (Peña y Milei) que tienen bien en claro hacia dónde quieren llevarnos como pueblos hermanos", agregó.