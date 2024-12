Werthein sobre el gendarme secuestrado en Venezuela: "Lo tienen en condición de rehén"

El ministro de Relaciones Exterioreshabló sobre Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro, y afirmó que "lo tienen de rehén". Además, desmintió las acusaciones del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de ese país, Diosdado Cabello, quien intentó justificar la captura basado en que", lo que lo convertía en sospechoso de espionaje.", planteó el canciller este martes, en diálogo con Radio Mitre.ahondó.Además, subrayó que", lanzó Werthein.señaló, en referencia a los políticos asilados en la embajada argentina de Caracas.El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, reconoció el secuestro del gendarme argentino Nahuel Gallo y justificó el hecho alegando un presunto intento de "conspiración". "Los que vienen a conspirar que asuman su responsabilidad", expresó el funcionario venezolano en una conferencia de prensa que dio este lunes donde habló del gendarme detenido desde el 8 de diciembre.Al ser consultado por la denuncia que hicieron en conjunto Cancillería argentina y el ministerio de Seguridad preguntó: "Viaja por todo el mundo pero su sueldo es de 500 dólares. ¿Cómo lo logra? ¿Qué venía a hacer a Venezuela? ¿Cuál era su tarea aquí en Venezuela? Eso no lo dicen". Y continuó:. Acto seguido manifestó que al gobierno argentino le dolió que Venezuela les haya dado un "golpe duro" gracias a los organismo de seguridad.También apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien tildó de "fascista", por las amenazas contra su gobierno. "Dice la detención es causa de guerra. Por Dios, declárenle la guerra a los ingleses que les robaron las Malvinas. ¿Por qué no lo hacen? ¿Eso no es causa de guerra que les roben el territorio? Pareciera que no", cuestionó.Por último señaló que en Venezuela hay Justicia, soberanía e independencia y la cancillería argentina tiene "sus formas" de ver que hace. "", completó.