Chupame la pij*": la respuesta de Santi Caputo a la renuncia del jefe de la DGI de Milei por el escándalo de evasión

trascendió que el funcionario denunciado puso su renuncia a disposición del gobierno de Javier Milei pero que fue rechaza por el asesor estrella Santiago Caputo con una metáfora un tanto explícita

Tras la filtración de que, el titular de la DGI -organismo que se encarga de combatir la evasión - libertaria que compró vía empresas del exterior tres inmuebles en Estados Unidos por más de USD 2 millones que nunca declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA),“Chupame la pija, Vázquez” (SIC), habría sido la frase elegida por el otrora apodado "Peaky Blinder" y "Mago del Kremlim" para desestimar la intenció de Vázquez de correrse, luego de la información publicada por La Nación y El Diario Ar junto al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).Así lo reveló un artículo de Iván Schargrodsky en Cenital. Llama la atención lo taxativo del rechazo de Caputo, único integrante del "triángulo de hierro" que no comparte apellido con Milei y su hermana Karina, en el marco de la discusión de hace semanas en el Congreso por el proyecto de "Ficha Limpia" de Silvia Lospennato, del PRO, finalmente rechazado con acompañamiento de La Libertad Avanza pero con una promesa presidencial de enviar una propuesta "superadora".El texto, además, recuerda que Mauricio Macri intentó a través de Luis "Toto" Caputo - tío de Santiago - evitar la llegada de Vázquez a la gestión de Milei. La información añade que sólo 48 horas después de que el ahora posible denunciado por corrupción llegue a su cargo al frente de la DGI, la familia del ex presidente regularizacion una deuda con el ARCA - ex AFIP - superior a los USD 6 millones, aparentemente en un solo pago.La enredadera libertaria alrededor de los eventos de corrupción pasados y futuros, y su llamativo rechazo a sancionarlos incluso en su propio gobierno, sucede a la vez que el titular del bloque PRO en la Cámara de Diputados y principal aliado político extrapartidario, Cristian Ritondo, es directamente sindicado por la posesión de firmas offshore y departamentos en EEUU por miles de millones de dólares, también sin declarar.