Vidal cruzó al kirchnerismo por el gendarme detenido en Venezuela: "Los que han hecho gala de su buena relación con el gobierno chavista tienen responsabilidad"

La diputada nacionalse refirió al caso de, el gendarme detenido en Venezuela y procesado por terrorismo, manifestó que no “puede haber grieta, ni división” y apuntó contra el kirchnerismo al señalar que son responsables por haber avalado al gobierno venezolano durante todos estos años.“No puede haber grieta, ni división, todos tenemos que condenar de manera unánime este acto del Gobierno autoritario y dictador de Venezuela”, pidió Vidal durante una entrevista en LN+.La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires se solidarizó con los familiares del miembro de la Gendarmería Nacional (GNA), instó al arco político a involucrarse en la causa desde el lugar que les correspondiera a cada uno. “Nosotros desde el bloque del PRO firmamos una declaración repudiando esta situación”, comunicó sobre el documento creado durante la reunión celebrada este martes. En ese sentido, manifestó: “”.Y aprovechó para apuntar contra el kirchnerismo porque, según ella, tener un doble discurso. “Cuando hay violación de los derechos humanos solo aplica en algunos casos y en otros no”.Vidal apuntó que “”, tras haber planteado que en este caso “no puede haber grieta, ni división”.“Todos tenemos que condenar de manera unánime este acto del gobierno autoritario y dictador de Venezuela, que no es un gobierno legítimo, que no reconoció su derrota electoral y que no reconocemos como gobierno desde la Argentina”, insistió la diputada al evaluar que la situación puso al descubierto la falta de eficacia de las herramientas que existirían en el plano internacional para solucionar este tipo de conflictos diplomáticos.En línea con esto, la referente del PRO aseguró que esto también era visible en el conflicto entre Rusia y Ucrania, al igual que con los rehenes secuestrados por Hamas. “Está claro que el sistema internacional está fracasando y que hay que pensar cosas nuevas”, evaluó.No obstante, Vidal reiteró la necesidad de tomar una postura frente al accionar del régimen chavista al sentenciar que “solo puede quedar algo claro, la indiferencia en este caso es complicidad”. Por lo que apuntó contra los gobiernos de la región que no repudien lo ocurrido.Después de que las autoridades venezolanas informaron que Gallo se encontraba detenido en un edificio perteneciente a los servicios de inteligencia venezolanos conocido como El Helicoide, el canicllercomunicó que el agente está siendo, a quienes acusó de haber dejado pruebas de presuntamente haber ideado un plan terrorista.A través de Telegram, Gil afirmó que Milei y Bullrich “fueron descubiertos con las manos en la masa tratando de introducir elementos violentos en Venezuela”, y los acusó de supuestamente haber “dejado innumerables pruebas físicas que los comprometen en un plan terrorista”. No obstante, no dio detalles sobre las evidencias que habrían recolectado en su contra.Respecto a la situación del gendarme, el canciller aseguró que “se quiso infiltrar en nuestro país”, por lo que se llevará a cabo un proceso judicial “con pleno respeto al Estado de Derecho y la justicia venezolana”. Asimismo, recriminó a las autoridades argentinas: “Dejen ya la desesperación y asuman las consecuencias de su conducta que avergüenza al noble pueblo argentino”.