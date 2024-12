Trágico accidente aéreo en San Fernando: el avión que sería de la familia Britos se despistó y chocó contra viviendas

Un avión privado que sería de la familia de Jorge Brito, presidente de River Plate y dueño de Banco Macro, sufrió un accidente trágico en el aeropuerto de San Fernando, Buenos Aires. La aeronave, un Challenger 300 con matrícula LV-GOK, se despistó mientras intentaba aterrizar y se incendió al impactar contra varias casas cercanas a la pista.

En el momento del accidente, se encontraba a bordo solo la tripulación: el piloto y el copiloto, quienes lamentablemente perdieron la vida. Según los informes iniciales, el avión, al llegar a la pista, no pudo frenar a tiempo, salió de la pista y colisionó contra las viviendas cercanas, lo que provocó un incendio.Según detalló Infobae, el vuelo de regreso desde Punta del Este despegó a las 12:44 (hora local) y llegó a San Fernando a las 13:18. En cuanto a la causa del accidente, se mencionó que el avión entró "pasado" a la pista de aterrizaje y, por razones aún no especificadas, no pudo detenerse a tiempo, lo que resultó en la tragedia.Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre la investigación y las causas del accidente.