Mayans apuntó fuerte contra Camau Espínola: "Es el jefe del grupo que vendió su voto en la Ley Bases

El senador nacional de Unión por la Patria (UP) José Mayans apuntó fuerte contra Carlos Camau Espínola y lo acusó de ser "el jefe del grupo que vendió su voto en la Ley Bases".En declaraciones radiales, Mayans se refirió a la expulsión de Kueider y también a la situación de Camau Espínola, a quien el peronismo le reclama su banca en el Senado."El grupo de Kueider y Camau Espínola vendieron su voto en la Ley Bases”, sostuvo el senador de UP.“Si Milei dice que la expulsión de Kueider no es válida, la Ley Bases tampoco. Si votamos de nuevo la expulsión de Kueider, volvamos a votar la Ley Bases también”, enfatizó.En junio, el Congreso sancionó la Ley Bases y entre los votos más cuestionados estuvo el del ex senador entrerriano, a quien acusaron de recibir coimas a cambio de darle su voto positivo al oficialismo. Ante esto, el FIT-Unidad presentó un proyecto propio el 12 de diciembre para buscar la nulidad. El peronismo estaba preparando un proyecto similar con el argumento de la adulteración de la voluntad popular.Este miércoles la izquierda se reunió con el jefe del bloque peronista, Germán Martínez, y con Santiago Cafiero, autor de una iniciativa para crear una comisión investigadora sobre presuntas prebendas y coimas para la compra de votos. Por el FIT estuvieron los diputados Christian Castillo, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, Vanina Biasi, Mónica Schlotthauer, y se sumó la excandidata presidencial Myriam Bregman.