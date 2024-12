La Justicia rechazó el amparo de Kueider para que se le restituya su banca en el Senado

El juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico rechazó hoy "in limine" el amparo del ex senador entrerriano Eduardo Kueider para intentar que se le restituya su banca en la Cámara Alta.El magistrado entendió que decisiones como remover a Kueider por inhabilidad moral luego de ser detenido en Paraguay cuando intentaba ingresar a ese país con 211.000 dólares sin declarar "no pueden ser revisadas" en sede judicial, según la resolución a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas."Como se ha dicho en reiteradas oportunidades, se ha sostenido que, tal como acontece en el caso", indicó.En el ámbito de las facultades exclusivas atribuidas constitucionalmente, "la función jurisdiccional no alcanza al modo de ejercicio de las mismas", agregó el magistrado.Ante ello "las consideraciones formuladas por los integrantes de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación en oportunidad de la Sesión Pública Especial celebrada el 12 de diciembre del corriente año y la decisión allí adoptada, relativa a la remoción del Senador Nacional Edgardo Darío Kueider por inhabilidad moral para desempeñar tan eminente función pública en razón de los hechos acaecidos en la República del Paraguay, no pueden ser revisados en esta sede judicial porque su examen constituye una competencia exclusiva y excluyente atribuida al Senado de la Nación por el art. 66 de la Carta Fundamental".El juez reiteró en su resolución judicial que resolver sobre la acción de amparo para reponer a Kueider "importaría avanzar indebidamente en torno a una cuestión privativa de otro poder del Estado".El Poder Judicial "no puede arrogarse funciones reservadas por la Constitución Nacional a los otros poderes del Estado, como es en el caso, la remoción de un Senador Nacional en los términos del art. 66 de la Carta Magna".La remoción "fue propuesta, debatida y sometida a votación en el seno del Honorable Senado y resultó aprobada por en rigor, 60 los dos tercios previstos por la manda constitucional votos afirmativos, 6 negativos y 1 abstención", concluyó el magistrado.La decisión es, pero Kueider seguirá sin fueros para evitar ser detenido en Argentina, en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito en la cual la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado reclama su extradición a Paraguay.