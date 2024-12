Con dardos para Villarruel y elogios a Bullrich, Milei aseguró que su gobierno es "el mejor de la historia argentina"

En el marco de su visita a la Bolsa de Comercio de Córdoba, el presidente Javier Milei aludió a la interna con Victoria Villarruel y elogió a la ministra Patria Bullrich, quien tuvo un cruce con la vice por el gendarme detenido en Venezuela. Además, prometió un tratado con Estados Unidos y realizó anuncios nucleares. "No tenemos ningún tipo de pudor en decir que estamos haciendo el mejor gobierno de la historia en Argentina", sostuvo."No se entusiasmen con que viaje mucho porque cada vez que me voy siempre alguno me hace alguna....sin comentarios", dijo Milei en un evento con 370 invitados y en el que también estuvieron el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y el titular de la Bolsa, Manuel Tagle.Las diferencia entre Milei y Villarruel son cada vez mayores, quedando expuestos ante el ojo público. De hecho, el Presidente le recriminó públicamente a la Vicepresidenta por ocupar la titularidad del Senado mientras se llevaba adelante una sesión clave que definía la expulsión o continuidad de Edgardo Kueider y el mandatario estaba de gira en Italia.Desde el entorno de la Casa Rosada argumentaron que Villarruel estaba avisada de que debía ocupar el Ejecutivo por el traspaso temporal de mando. Pero desde la cúpula de la Cámara alta objetaron que hayan sido notificados en tiempo y forma por Presidencia.A esto se le suman las críticas que realizó Villarruel contra Bullrich por la situación del genderme Nahuel Gallo, quien se encuentra detenido por el régimen de Nicolás Maduro. En este marco, Milei calificó de "formidable y maravillosa" a la ministra de Seguridad, un claro mensaje contra la vice.Por otro lado, Milei dijo que pronto grabará "anuncios sobre energía nuclear": "Se van a caer de culo". "Me he convertido en un portador de buenas noticias", sostuvo.También confirmó que avanzará con el tratado de libre comercio con Estados Unidos: "Tengo para contarles que efectivamente vamos a avanzar en un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Hoy lo reafirmó la vocería de Trump. Vamos a trabajar para conseguir el tratado de libre comercio".En otro pasaje, el Presidente afirmó que "haciendo el ajuste fiscal más grande de la historia" y están "reduciendo la pobreza y la indigencia", motivo por el cual no tienen "ningún tipo de pudor" en decir que están "haciendo el mejor gobierno de la historia en Argentina".Además, el jefe de Estado aseguró que "el ajuste no lo pagaron los jubilados, sino el choreo de la política" y remarcó: "El gasto público cayó 30% en términos reales mientras que la cuenta de jubilaciones en términos reales está por encima de lo que estaba cuando nos encontramos con las cuentas cuando asumimos en diciembre"."Todavía hay caraduras que dicen 'estos eran mucha licuadora y tijerita', que 'el ajuste lo pagó la gente y no la casta'. Es más, cierto caradura dijo que el ajuste lo habían pagado los jubilados. Hay que ser mentiroso e inmoral para decir algo así", apuntó Milei, sin dar nombres.Luego, ratificó la fecha en la que dejará de tener vigencia el impuesto PAIS: "A partir del lunes queda eliminado el impuesto PAIS. Es la primera vez en la historia que un gobierno cumple con eliminarlo". El dólar tarjeta y el dólar solidario, en cambio, mantendrán el recargo del 30% en concepto de la percepción de Ganancias.En el tramo final, Milei reiteró que están "avanzando en distintas soluciones para el descalabro de stocks del Banco Central y su posterior cierre"."Nunca dije que el Banco Central se cerraba de manera instantánea, como el libertarado de (Hans-Hermann) Hoppe y todos los imbéciles locales que repiten: 'No cerró el Banco Central'. Dije que por lo menos iba a tardar cuatro años en cerrarlo, recién va uno. Les puedo asegurar que hoy el balance del Banco Central está muchísimo más saneado que lo que teníamos y que cada vez estamos más cerca de esa situación", argumentó.