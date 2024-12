Insólito: el ex marido de Pampita acusó a Mirtha Legrand de ser una "operadora política"

El ex ministro de Desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto García Moritán, protagonizó un episodio tenso durante su participación en el programa de Mirtha Legrand, emitido por El Trece. El almuerzo, grabado esta tarde, parecía ser una conversación política y mediática más, pero pronto se transformó en un campo de confrontaciones. Según diversas fuentes, el ex funcionario no dudó en acusar a la conductora de ser una "operadora política", al sentirse incómodo por la dirección que tomaron las preguntas.

El estilo directo y a veces confrontativo de Mirtha Legrand es conocido por todos, y ha sido parte de su sello durante más de 65 años de carrera. Sin embargo, lo que parecía ser una charla de cortesía entre famosos se tornó rápidamente en una disputa cargada de tensiones. Los asistentes al programa describen la situación como un momento de incomodidad absoluta para Moritán, quien no se guardó nada al salir del estudio:, expresó visiblemente alterado.Durante la grabación, y según versiones de quienes presenciaron el episodio, la incomodidad llegó a tal punto que Moritán llegó a considerar la posibilidad de abandonar el programa antes de tiempo. “Violentísimo” fue el calificativo que utilizó el ex ministro para definir el ambiente de la grabación, dejando claro que la situación no era lo que esperaba al ser invitado al programa de la diva de los almuerzos.