"Murió": Durán Barba lapidó a Mauricio Macri y dijo que Javier Milei está "consolidado"

El consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba, quien fuera uno de los principales asesores de Mauricio Macri en su campaña de 2015, no dudó en calificar como un error estratégico la decisión del ex presidente de ceder el espacio del "cambio" a los libertarios. En una contundente declaración radial, Durán Barba aseguró que “cuando Macri cedió el espacio del cambio a los libertarios, se murió. Fue una equivocación y una estrategia brutal en esta etapa”. La sentencia fue clara: el ex presidente cometió un error político que le costó caro, tanto en su futuro político como en su relación con el PRO.

Para el asesor, “en un sistema solar normalmente no hay dos soles. Uno de los dos iba a imponerse y Milei ha tenido un éxito notable”.En cuanto al análisis de la elección de 2015, Durán Barba recordó que Macri ganó por un estrecho margen, con una diferencia de apenas el uno por ciento, y que gran parte de su apoyo provenía de sectores progresistas. “La equivocación de Macri es no darse cuenta de que él ganó por el uno por ciento en las elecciones presidenciales (de 2015), y que de la gente que lo votó, más de la mitad eran progresistas”, afirmó.Durán Barba se refirió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien ha sido una de las figuras más destacadas del PRO. Según su opinión, Bullrich es la dirigente mejor posicionada dentro del partido para las futuras elecciones.. Sin embargo, todo indica que la disputa por el liderazgo del PRO y el futuro político del país seguirá siendo un terreno fértil para la ambición y la confrontación.