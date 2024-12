Javier Milei volvió a cuestionar a Victoria Villarruel: "Ella dice que no puede hacer nada, Martín Menem hace"

El presidentedefendió su modelo económico, afirmó que la Argentina atraviesa una deflación y, además, criticó a la vicepresidenta Victoria Villarruel.Milei mantuvo una extensa entrevista en la noche del lunes con Alejandro Fantino en Neura en la que se explayó sobre economía y decidió hablar sobre la Teoría General de Keynes que calificó como “un libro brillante desde cómo destruye el análisis previo”, no dudó en asegurar que “es una obra del mal puesta al servicio de políticos chorros, mesíanicos y corruptos”. “Le hizo muchísimo daño al mundo”, apuntó. Durante intercambio, Milei recordó que Keynes había quebrado. “¿Quebró Keynes? ¿Era economista y quebró?”, le preguntó el entrevistador. En ese momento, el mandatario aprovechó para emparentarlo con el gobernador bonaerense: “”.Para el líder libertario, l. “Decían que si hacía un ajuste de 15 puntos del PBI iba a hundir a la economía en la rescisión más grande en la historia. Sin embargo,”, lanzó.En ese sentido, se refirió a la reacción de los economistas sobre sus proyecciones cuando adelantó que la actividad iba a recuperarse tras el ajuste. “Cuando hablé del rebote en V también se me cagaron de la risa. Me decían que esto era una L, la pipita de Nike decía un pelotudo. Sucede que hoy es una tilde. Dale”, señaló y celebró: “En el primer mes de Gobierno hicimos un ajuste en el tesoro, recompusimos jubilaciones y dimos contención social. El problema es el Estado, no la solución. Hicimos reformas estructurales promercado y ganamos 70 puestos en libertades económicas”.Y se refirió a su modelo para frenar la suba de precios. “Para parar la inflación qué dije: necesito parar la emisión monetaria. ¿Qué hice? Corté con la emisión monetaria. De tener 54% mensual mayorista, el último dato es 1,4%. Si el resto es inducido por el crawling peg más inflación internacional, estamos en 1% negativo.”, aseguró.QUÉ DIJO MILEI DE VICTORIA VILLARRUELEn otro pasaje de la entrevista, Milei se refirió al sector político a los que les dijo que “tienen que laburar” y cuestionó el aumento de los senadores. “"Y después tenemos un impostor (Francisco Paoltroni) que hablaba de principios y lo tuvimos que echar”, repudió sobre uno de los soldados de Villarruel.Ante la consulta sobre si la vicepresidenta Victoria Villarruel podría retrotraer los aumentos de la Cámara alta, Milei volvió a mostrar sus diferencias con su compañera de fórmula. “les recortó un montón de privilegios. Qué se yo.Yo estoy en la silla eléctrica”, comparó.