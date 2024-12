Cómo funcionan los subtes, trenes, colectivos y taxis en Nochebuena y Navidad

Los subtes, trenes, colectivos y taxis funcionarán con cronograma especial este martes 24 y miércoles 25 de diciembre en el Área Metropolitana de Buenos Aires por Nochebuena y Navidad.Acerca del subte, se informó que las líneas A, B, C, D, E, H y Premetro tienen servicio este martes desde las 06.00 hasta las 21.38. En la Navidad, el servicio tendrá un cronograma de feriados. Con respecto a los trenes, el 24 los coches circulan con horario de sábados, mientras que para el 25 se espera que funcionen con esquema de feriados y domingos.Los colectivos en el AMBA tendrán horarios diferenciados durante Nochebuena y será según la empresa el esquema de reducción. Para Navidad, relacionado a otros medios de transporte, se espera que los colectivos presten servicio con cronograma de feriados y domingos.A su vez, se informó que los taxis y remises trabajan de acuerdo a lo establecido por las empresas. Aun así, se espera una reducción significativa de coches en la calle, sobre todo en los primeros minutos de festejo.Sobre el estacionamiento, el martes funciona con normalidad y en las calles está permitido de ambos lados las 24 horas. En las avenidas se puede estacionar de 21 a 7, de ambos lados, los días hábiles. Y los fines de semana y feriados las 24 horas.Para Navidad el estacionamiento funcionará como domingos y feriados donde en las avenidas se podrá estacionar, mientras que el estacionamiento medido no tendrá vigencia.Por último, la Ecobici, los pases funcionan este 24 en su forma habitual como todos los días hábiles. Para el miércoles 25 de diciembre se establecerán los siguientes pases: intensivos (diario, mensual y anual), recreativos (viaje único y diario) y turísticos (viaje único, diario, 3 días y 7 días).Desde el Gobierno porteño informaron que se dispondrá de un operativo sanitario en los hospitales especializados y en el SAME. El 24 de diciembre los hospitales especializados de la Ciudad (Hospital Oftalmológico Lagleyze, Hospital Oftalmológico Santa Lucía y Hospital de Quemados) dispondrán de la dotación completa del personal en las Guardias para la atención de los vecinos. Para el 25 las guardias y las áreas críticas de los Hospitales de la Ciudad funcionarán con normalidad.