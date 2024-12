La industria Pyme cayó 3,7% en noviembre y acumula una desplome de 13,6% en 2024 contra 2023

No arrancó bien y termina muy mal el año para la actividad de la Pymes con Javier Milei. Es que según CAME, la actividad manufacturera del sector descendió 3,7% anual en noviembre y acumula una retracción de 13,6% en los primeros once meses del año frente al mismo período de 2023.Según un informe de la cámara empresaria , de los 6 sectores relevados, sólo 2 mejoraron su actividad en la comparación anual y 4 se retrajeron.En tanto, señalaron que en la comparación mensual la actividad aumentó 3,9% en la medición desestacionalizada. Mientras que el uso de la capacidad instalada volvió a incrementarse de 62,3% en octubre a 63,1% en noviembre.Los resultados surgen del Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) que elabora CAME, con una muestra que alcanzó a 420 industrias pyme a nivel federal.En la comparación anual, dos de los seis sectores manufactureros del segmento pyme mostraron incrementos. Se trata de “Madera y muebles”, que registró un aumento del 6,4%, y “Textil e indumentaria”, que creció un 1,7%.En el acumulado del año, todos los sectores mostraron descensos. El sector con la mayor retracción fue “Químicos y plásticos” (-17%), seguido por “Papel e impresiones” (-15,7%) y “Alimentos y bebidas” (-15%).En cuanto a lo que esperan las Pymes de los gobiernos, de la encuesta cualitativa surge que piden la reducción de impuestos (nacionales y provinciales) y de tasas municipales. Ese reclamo conjunto representa el 61,8% de las respuestas (0,4 puntos porcentuales por encima de octubre). El segundo lugar lo ocupó el estímulo a la demanda interna con 12,6% de respuestas (un punto menos que en el mes previo).