Manuel Adorni no descartó su candidatura en las legislativas 2025: "Si me lo pide el Presidente, así será"

En su última conferencia de prensa del año, el vocero presidencialhabló sobre las versiones de que podría ser candidato de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas 2025 y no descartó una candidatura. Además, confirmó que el Gobierno busca avanzar con la eliminación de las PASO.", sostuvo el vocero al ser consultado sobre si disputará algún lugar en el Congreso en los comicios del próximo año y luego bromeó: “Nosotros estamos acá -y el que no, no lo está- para empujar la agenda del Presidente.de todas maneras, la pregunta debió haber sido ‘qué te gustaría a vos’“.La respuesta del portavoz se da en medio de una semana en la que se tensó la negociación entre el oficialismo y el PRO por el armado electoral y la posibilidad de una fusión. A tal punto que Milei le puso un ultimátum a Mauricio Macri el domingo, al plantear que sólo aceptará una alianza si se da en todo el país y no sólo en algunos distritos. El exmandatario aceptó la propuesta, aunque le puso condiciones.Mientras tanto, Jorge Macri tiene previsto anunciar mañana un “desdoblamiento” de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, para que se concurra de manera separada en una fecha distinta a los comicios nacionales. La decisión molesta al Ejecutivo ya que podría afectar de manera negativa su performance electoral, al conseguir una menor cantidad de votos. “La Argentina tiene que votar sólo una vez, todo junto... Si se desdobla la elección, se gasta doble, se realiza una doble campaña... no tiene sentido”, aseguró hoy la ministra de Seguridad,, en radio Mitre.En su conferencia, además, en línea con lo que planteó días atrás el jefe de Gabinete,, Adorni confirmó la intención del oficialismo de eliminar las PASO por considerarlas un gasto innecesario."Hay un tema de fondo que es hacerle gastar a los argentinos 150 millones de dólares. Es lo que se calcula que costaría las", aseveró y dejó abierta la posibilidad de que el tema sea tratado por el Congreso en sesiones extraordinarias, que aún no fueron convocadas.