Werthein le respondió al fiscal de Venezuela: "Responsable de violaciones sistemáticas a los derechos humanos"

La tensión diplomática entre Argentina y Venezuela continúa con una escala que parece no tener fin por el secuestro del gendarme Nahuel Gallo. Este domingo, el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Comercio Internacional y Culto, Gerardo Werthein, le contestó al fiscal general, Tarek William Saab, quien lo había tratado de, aseguró el funcionario argentino a través de una publicación, titulada Responsable de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, en la red social X.En tal sentido, aprovechó para rechazar las afirmaciones del diplomático venezolano, que había dicho sobre Werthein que fuePor eso, el canciller argentino expuso: "Su retórica vacía y sus agravios infundados no podrán ocultar la gravedad de este caso ni justificar las atrocidades que legitima desde su cargo".Por último, el ministro aseguró queRespuesta al Fiscal General Tarek William SaabTarek William Saab: responsable de violaciones sistemáticas a los derechos humanosFiscal, el caso del ciudadano argentino Nahuel Gallo es una prueba contundente de las graves violaciones al derecho internacional y a los derechos humanos fundamentales que usted avala desde su posición.Su retórica vacía y sus agravios infundados no podrán ocultar la gravedad de este caso ni justificar las atrocidades que legitima desde su cargo.La detención arbitraria de Gallo, quien ingresó legalmente a Venezuela con el único propósito de visitar a su hijo y a su mujer, viola flagrantemente las normas internacionales y los principios básicos de humanidad y justicia que cualquier Estado está obligado a respetar.Mantenerlo detenido con imputaciones falsas, incomunicado, negándole acceso consular y asistencia legal constituye una violación directa de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, específicamente del Artículo 36, que garantiza el derecho de los ciudadanos extranjeros a comunicarse con su consulado y recibir protección. Este incumplimiento lo hace responsable directo de estas acciones ilegales.El silencio sobre el paradero y las condiciones de Nahuel Gallo representa una grave violación del derecho internacional. Esto constituye una desaparición forzada, un crimen de lesa humanidad reconocido por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Cada día que Gallo permanece en estas condiciones inhumanas refuerza su responsabilidad personal y política ante la comunidad internacional.La República Argentina exige:1. La inmediata liberación de Nahuel Gallo.2. El acceso consular inmediato y sin restricciones, conforme a la Convención de Viena.3. La provisión de una prueba de vida que certifique su integridad física.4. Garantías de asistencia legal y contacto con su familia.Le recuerdo que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Los responsables de estas violaciones enfrentan el escrutinio de la justicia internacional, que actúa más allá de las fronteras y las narrativas que usted intente construir. El caso de Nahuel Gallo será llevado a todas las instancias necesarias hasta garantizar su liberación y demostrar que las violaciones a los derechos humanos no quedarán impunes.Gerardo Werthein Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina