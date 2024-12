Larreta sumó a Jorge Macri en su pelea con Bullrich por la construcción de cárceles y le exigió: "¡Terminen la obra!

1.⁠ ⁠La construcción de la cárcel en Marcos Paz es una obra del gobierno nacional, que debe ser financiada con fondos nacionales.



2. Entre 2019 y 2023 no existió ninguna transferencia del gobierno nacional a la ciudad para terminar la cárcel.



3.⁠ ⁠Tampoco se transfirió a… — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) December 30, 2024

Tras el cruce que protagonizó en redes contra Patricia Bullrich, el ex jefe de Gobierno porteñovolvió a referirse a la construcción de una nueva cárcel para la ciudad de Buenos Aires tras la fuga de 17 presos en Liniers y metió en la discusión, aunque sin nombrarlo, a su sucesor Jorge Macri.Macri había asegurado que la administración anterior tenía los fondos para iniciar la obra, pero que hubo otras prioridades ante lo que Larreta salió al cruce. “, entre 2019 y 2023 no existió ninguna transferencia del Gobierno nacional a la ciudad para terminar la cárcel”, recordó el ex jefe de Gobierno porteño en un nuevo posteo en su cuenta de X donde añadió que "tampoco se transfirió a la Ciudad la titularidad de los terrenos de la cárcel de Devoto, que hubiese sido otra manera de financiar la obra”.Sin querer ponerle paños fríos a la situación deslizó un golpe a Jorge Macri: “”.Horas antes, en diálogo con LN+ Macri se había diferenciado de Larreta, le había hecho un guiño a Bullrich y había señalado que el Gobierno porteño anterior “el dinero lo tenía”. “Dinero tenía porque otras cosas se hicieron, pero siempre en la gestión uno define prioridades”, señaló.Al respecto, el alcalde porteño intentó destacar que trabaja junto a Bullrich para avanzar en la creación de un sistema penitenciario local y autónomo de la ciudad. “Estamos trabajando con la ministra en la transferencia del servicio penitenciario a la ciudad de Buenos Aires”. “Hemos comenzado la obra en Marcos Paz, la hemos licitado y adjudicado; una obra que se había suspendido durante el gobierno de Larreta”.