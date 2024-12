Quintela pidió a Kicillof como candidato en 2027 pero "no quitarle el liderazgo a Cristina"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, expresó su apoyo a su par bonaerense Axel Kicillof como candidato presidencial para las elecciones de 2027, pero subrayó que no debe "quitarle el liderazgo" a Cristina Kirchner en el corto plazo. En una entrevista con *Clarín*, Quintela destacó la importancia de renovar la propuesta política del peronismo para ese año, argumentando que Cristina Kirchner no debe ser la candidata debido a la necesidad de una renovación, aunque sea con figuras conocidas.

, citando su enfoque sobre Aerolíneas Argentinas como un ejemplo. Sin embargo, también destacó que el liderazgo de Cristina Kirchner debe mantenerse, al menos hasta que Kicillof adquiera el "estatus de líder".El gobernador de La Rioja también manifestó que no comparte los métodos de Cristina Kirchner, aunque la respeta, y sugirió que la centralidad de la ex presidenta puede ser "funcional" a Javier Milei, ya que ambos se responden entre sí. Para Quintela, es esencial encontrar un "otro interlocutor en el peronismo" para superar esa dinámica.Quintela también reflexionó sobre su propio deseo de haber competido en las internas del Partido Justicialista (PJ) contra Cristina Kirchner, reconociendo que su propuesta podría haber sido competitiva, pero no suficiente para ganar frente a figuras más consolidadas del peronismo.