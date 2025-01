Alberto Fernández le reclamó a la Justicia que su hijo Francisco vuelva a la Argentina

El expresidentele reclamó a la Justicia el "reintegro inmediato" desde España a Argentina de su hijo, Francisco, de 2 años, al considerar que su madre,lo pone "en riesgo". A su vez, el exmandatario indicó que la exprimera dama no necesita custodia oficial, al sostener que "desarrolla su vida sin temor alguno" en Madrid, pero aclaró que el que sí la necesita es el pequeño.", señaló en un documento.La abogada del exmandatario, Silvana Carreira, presentó el escrito en tribunales en el cual Fernández indica que Francisco pasó las Fiestas sin familia "mientras su madre festejaba bebiendo alcohol y disfrutando buenos platos" y aporta notas que muestran la cena de Año Nuevo en que se la vio a Yañez en un restaurante madrileño, según el padre, sin su hijo.indica Fernández en el documento presentado ante al juez Christian Brandoni Nonell, del juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 20, en una causa en la interviene la fiscal Celia Rodríguez.Asimismo, añadió:Además, en el documento que difundió Clarín, el ex presidente manifestó que Yañez impulsó una "falsa denuncia" en relación a la causa de violencia de género y dijo:, expresó Fernández.El ex mandatario indicó también que a Yañez "se la ha visto en apariciones mediáticas muy libre para expresarse" y aseveró:, concluyó.