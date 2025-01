Kicillof prorrogó el Presupuesto de 2023 y la Ley Fiscal de PBA a la espera de continuar las negociaciones con la oposición

Tras el fracaso de las negociaciones en la Legislatura Bonaerense, el gobierno de Axel Kicillof entró al año 2025 sin ley de presupuesto, ni autorización para el endeudamiento ni tampoco la fiscal impositiva. Para garantizar el funcionamiento del Estado provincial, la gestión no tuvo más remedio que prorrogar las normas del año pasado. Hoy se hizo oficial.Así lo dispuso el Decreto 3681/24 firmado el 31 de diciembre y publicado en el Boletín Oficial de este viernes. La norma dispuso que la Ley 15.394 de Presupuesto General de la Administración Provincial, sus normas modificatorias y complementarias, rigen desde el primero de enero de 2025.En el mismo sentido se dispuso que "a los fines de la percepción de los tributos", se extendió la vigencia de la Ley Impositiva de 2024. Se trata de la normativa necesaria para que la Agencia de Recaudación Bonaerense (ARBA) pueda cobrar los impuestos de manera legal.Según explica en el documento, el Poder Ejecutivo remitió los proyectos de Ley de Presupuesto General y Ley Impositiva 2025 el pasado 11 de noviembre de 2024, pero a la fecha dichos instrumentos no han sido sancionados. Amparado en los artículos 3, inciso 2°, de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y los artículos 26 y 39 de la Ley N.º 13.767, se estableció la continuidad de las normativas vigentes para garantizar la operatividad administrativa.La prórroga llega luego de la caída de la negociación política con la oposición.En esa fallida sesión, la oposición hizo valer su peso en la composición legislativa y no habilitó el tratamiento de los dos tercios para avanzar con el endeudamiento que requería el Ejecutivo.Los distintos bloques sí estaban dispuestos a abrir la negociación para votar el Presupuesto y la Ley Fiscal Impositiva, siempre y cuando se le hicieran cambios al proyecto original que elevó Kicillof. La posición del Gobierno fue que se votaran las tres iniciativas juntas o ninguna. Primó la segunda opción.Ante las diferencias entre un contexto y otro, el gobernador Kicillof autorizó al Ministerio de Economía que lidera Pablo López a. A partir de ahora, la cartera de finanzas y ARBA deberán emitir las normas necesarias para implementar la ley de leyes vieja en este nuevo contexto.El ministro de Economía tendrá potestad para realizar adecuaciones al presupuesto prorrogado para asegurar el financiamiento de gastos esenciales, en conformidad con el Decreto N° 3260/08 y sus modificatorias.El Presupuesto 2025, que proyecta un gasto total de 34,3 billones de pesos, incluye la renovación de las leyes de emergencia administrativa, económica, en seguridad e infraestructura, vigentes desde 2019. Además, la Ley Fiscal Impositiva establece un aumento máximo del 28% en el impuesto inmobiliario y del 20% en el automotor, manteniendo sin cambios las alícuotas de los impuestos a los Ingresos Brutos y a los Sellos.A todo esto, el bloque legislativo de Unión por la Patria no se resigna y apuesta a aprobar los proyectos en sesiones extraordinarias. El oficialismo intentará destrabar la discusión en estos meses para que el Estado bonaerense recupere cierta normalidad y que Kicillof tenga su presupuesto.dijo a principios de esta semana el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.