Revés para Kueider: la Justicia no habilitará la feria para tratar su expulsión del Senado

La Justicia rechazó el pedido de Edgardo Kueider para habilitar la feria judicial y tratar el amparo presentado por el ex senador para declarar nula la sesión en la que fue expulsado de la Cámara alta. De esta forma, deberá esperar hasta febrero próximo para que tomen su caso.La decisión corrió por cuenta de los jueces Marcelo Duffy, Jorge Morán y Rogelio Vincenti, quienes señalaron que "el propio actor reconoció que las circunstancias alegadas eran hipotéticas y que sus funciones recién debían reanudarse en marzo".Previamente, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6, a cargo de Enrique Lavié Pico, había rechazado in limine el pedido del exsenador.En su argumentación, Kueider dijo: "La exclusión de quien suscribe del Senado, importa por un lado la privación a una parte de la población que me eligió de su derecho constitucional a la representación política, en este caso, a la Provincia de Entre Ríos”."Sin la debida revisión judicial de lo resuelto por la Cámara de Senadores en un proceso ilegal, se deja un peligroso antecedente institucional, dado que el juicio de valor final que se transmite para el futuro es que puede expulsarse a un Senador, sin una prueba formal –con una fotocopia-, sin que pueda defenderse, sin seguir un debido proceso, sin una legalidad, y mediante la obtención de una mayoría falsa que fue viciada la voluntad del voto, permitiendo legalizar un voto obtenido con presiones y chicanas”, consideró.Tras la presentación, el fiscal ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal Rodrigo Cuesta pidió al tribunal que rechace la apelación del exsenador Edgardo Kueider y que se confirme el fallo que validó la sesión de la Cámara de senadores del Congreso en la que se lo expulsó de banca.Desde el 6 de diciembre el exsenador nacional y su secretaria se encuentran con prisión domiciliaria en Asunción, a la espera que avance la investigación por presunto contrabando y lavado de dinero. Allí, ambos acusados pasaron tanto navidad como año nuevo y continuarán detenidos hasta que la Justicia de Paraguay lo determine o bien acceda a la extradición solicitada por la jueza argentina Sandra Arroyo Salgado. El inmueble donde pasaron las fiestas los detenidos es el departamento numero 103 de un lujoso complejo de viviendas llamado "Tierra Alta del Maestro". El mismo cuenta con pileta, gimnasio, quincho y un salón climatizado para sus habitantes.