La novia de Kueider pagó USD 460 mil por departamentos en Paraguay: fue con la Ley Bases y tiembla LLA

El caso del exsenador nacional Eduardo Kueider, detenido en Paraguay tras ser sorprendido en la frontera con una cuantiosa suma de dinero en divisas estadounidenses, al parecer para la compra de departamentos, continúa sacando temporadas. Ahora se conoció que su novia y secretaria, Iara Guinsel Costa, quien también está detenida en el país vecino, pagó 460 mil dólares en efectivo para la compra de seis departamentos en Asunción, pero la compra no se concretó y le devolvieron el monto.Los datos se desprenden de informes del área de inteligencia financiera paraguaya, según la publicación Análisis de la provincia de Entre Ríos. Cabe recordar que Kuider y Costa, si bien cumplen con prisión domiciliaria tras pagar una caución de más de 100 mil dólares cada uno, permanecen detenidos desde el 4 de diciembre tras no poder justificar la tenencia en su poder de más de 211 mil dólares que llevaban en un auto desde Argentina. El ex legislador, además, afronta en suelo argentino otra causa por "enriquecimiento ilícito" y "lavado".Según la documentación de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), que reúne información de bancos e inmobiliarias de Paraguay, los pagos de Costa fueron realizados antes y después de la aprobación de la Ley Bases, en donde el voto del senador devenido en libertario tras formar filas peronistas fue decisivo dado el ajustado debate a que dio lugar la medida.Uno de los pagos se realizó en abril y el otro en junio. Las empresas vinculadas con las operaciones son Innova Asunción SA у Exclusiva Py Eas, representadas por Andrés Torales y Fernando Cousirat, quienes acordaron comercializar juntos proyectos de Innova. Pero estos vínculos son investigados ya que Torales y Cousirat se constituyen también el Golsur S.A., en donde Costa apareció como apoderada.Este entuerto es investigado ya que Costa argumentó que los 210 mil dólares con que fue sorprendida en la frontera les habían sido entregados por la firma para la compra de cosméticos y electrodomésticos en Ciudad del Este. Al parecer, habría sido un argumento para desligar a Kueider de las acusaciones. Si bien el contrato de compraventa se firmó en julio, en septiembre, debido a la falta de documentación, la operación entre Innova le reclamó a Costa, por correo electrónico, por la entrega de documentación.Otra maniobra investigada es que el 30 de julio los socios paraguayos adquirieron la empresa Golsur por un pago en guaraníes que al cambio serían unos 1200 dólares. Dos meses después, en octubre, Costa firmó un poder sobre Golsur.En este marco, los pesquisas tratan de establecer si en esos meses Costa y Kueider buscaban una sociedad para concretar las operaciones inmobiliarias y si los movimiento que dio la secretaria fueron para ocultar al verdadero dueño, el senador Kueider. Según la prensa de Paraguay, en Junio, el empresario local Carlos Guasti recibió un ofrecimiento de Costa para la compra de al menos cinco departamentos. Pero esa operación no prosperó porque Costa no consiguió una sociedad anónima que oficiara de broker.