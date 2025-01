Cortes de luz de Milei: ante la caída de los buques turcos, Energía analiza repartir "pilas gigantes" para evitarlos

El año comenzó con fuertes cortes de luz en el AMBA y es que no prosperó la contratación de buques turcos. Ahora, desde la Secretaría de Energía analizan mecanismos posibles para evitar el colapso del sistema y consideran colocar grandes baterías en nodos críticos para almacenar energía y tenerla disponible en caso de fallas.", explicó un ex funcionario de Energía en declaraciones a LPO donde profundizó: "Para hacer frente a los últimos 500 MW de picos de demanda, estas pilas tienen un valor de entre USD 15.000 y USD 17.000 por MW por mes, para una potencia de 4 horas de almacenamiento. A esto hay que sumarle USD 10 por MWh, como cargo variable según el consumo". Sin embargo, los especialistas advierten que se trata de una solución carísima y sumamente contaminante.Lo cierto es que, si bien varias localidades lo padecieron, en diciembre no hubo tantos cortes masivos gracias a que el calor no fue tan fuerte, peroSe espera un calor intenso, incluso este miércoles la máxima se ubicaría por encima de los de 30 grados, lo que da pie a que vuelvan los cortes masivos.La secretaria de Energía,, reconoce quey distribución con el potencial plan de colocar baterías. Entre los lugares más críticos se encuentran aquellas zonas de alta demanda que no soportan ni un watt más, principalmente AMBA.El sistema eléctrico se fragmenta en generación, transporte y distribución. El segmento de generación es el más rentable porque el precio lo fija el mercado por eso la industria tiene mayor interés en aumentar la generación, sobre todo en renovables, porque tienen prioridad de ingreso al sistema y el costo más alto por watts producidos. ". La rentabilidad de las empresas que generan renovables es inmensa. Por eso deberían pagar la ampliación del sistema, ya que lo saturaron e hicieron usufructo de una obra pública", agregó este ex funcionario en declaraciones a La Política Online.