El embajador saliente de EE.UU. destacó a CFK como una de las mujeres más influyentes de la historia

El embajador saliente de Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley, ponderó la figura de Cristina Kirchner por sobre la de Javier Milei. El exfuncionario calificó a la expresidenta como una mujer que “pasará a la historia” como “una de las más influyentes” de la región, y del actual Presidente sólo dijo que es una persona “que quiere alinearse” con Washington. “Es muy controvertido de mi parte decirlo” pero Cristina Kirchner “aún domina las noticias” y “disfruté” las reuniones con ella, reconoció el diplomático que en pocos días dejará su lugar a Peter Lamelas, el hombre designado por Donald Trump para lustrar las relaciones entre las casas Blanca y la Rosada.De CFK ponderó su capacidad de diálogo “civilizado” y expresó su gratitud públicamente por haberse reunido tres veces con él. "Pasará a la historia como una de las más, y esto es controvertido de mi parte decirlo, como una de las mujeres más influyentes en la historia de América Latina, les guste o no a las personas, esta es la verdad”, sentenció durante una entrevista con Infobae. La elogió por haber sido dos veces presidenta y una vicepresidenta, y seguir “dominando las noticias”. “No muchas mujeres en América Latina han tenido este tipo de influencia”, comparó.En cambio, al referirse al presidente Milei, quien desde que asumió hizo ingentes esfuerzos por tener el visto bueno de Stanley y del gobierno al que representa le dedicó pocas líneas. Reconoció que es “un presidente que quiere alinearse" con Washington y le agradeció por ello. Eso sí, dejó claro que desde la Casa Blanca “necesitamos escuchar lo que él quiere al alinearse con Estados Unidos, y necesitamos responder” al respecto.También se expresó “agradecido” por las conversaciones que tuvieron. “Pedí reunirme con ella en marzo de 2022, aceptó la reunión y nos encontramos creo que tres veces cuando era vicepresidenta”. Definió a esos encuentros como “respetuosos” y destacó: “No estuvimos de acuerdo en muchas cosas, pero nuestras diferencias fueron respetuosas y lógicas, y realmente disfruté eso”. “Disfruté tener la capacidad de hablar con alguien donde pudiéramos tener un desacuerdo o un acuerdo civilizado. Estuvimos de acuerdo en muchas cosas y no estuvimos de acuerdo en muchas otras, pero podíamos tener una discusión civilizada. Y fue respetuosa, y eso lo disfruté”, insistió.En el ping pong de preguntas, Stanley apenas le dedicó una línea al otro mandatario argentino con el que le tocó vincularse, Alberto Fernández. “Pienso que fue un presidente muy complicado, y no diré mucho más que eso, aparte de lo que leo”, dijo apenas.Durante la conversación con el medio digital, el embajador saliente comparó la idiosincrasia política de ambos países. Afirmó que tanto aquí como en Estados Unidos, la política es “un deporte de contacto” pero que no hay una formación profunda en esa materia. “La gente forma sus opiniones por lo que ve en las redes sociales, por pequeños fragmentos, y no aprende lo suficiente sobre un tema”, opinó.Eso sí, remarcó que “en ambos países las posturas extremas ocupan demasiado oxígeno en nuestro ecosistema” y señaló que allá “tenemos nuestro propio dilema ideológico: Fox News versus MSNBC”. “Las personas en el medio no tienen suficiente voz”, advirtió y calificó esa tendencia como “peligrosa”.CONSEJO PARA LA POLÍTICA EXTERIOR DE MILEIEvitó definir cuál será el papel de la Argentina en el próximo gobierno de Donald Trump pero le dio un consejo tanto a la diplomacia argentina como a su sucesor. A los primeros les recomendó “no involucrarse en la política exterior de Estados Unidos” y a los segundos “mantenerse en el mismo camino” y “simplemente seguir apoyando a Argentina”. “Mi consejo sería hacer lo mismo que hice cuando llegué aquí” cuando “la grieta era realmente grande. Y le dije a mi equipo: elijamos un lado. Y elegimos el lado de los 47 millones de personas de Argentina” porque “ese es el largo plazo.Además recalcó que Estados Unidos “sigue siendo el socio natural preferido para Argentina” y “el mayor inversor”; inclusive, por sobre China. Eso sí, elogió a Milei por “querer alinearse con Estados Unidos”. También hizo un repaso de los destinos turísticos que recorrió, resaltó la emoción de haber estado en los festejos por el tercer campeonato del mundo de la Argentina en fútbol y reconoció que terminó “amando al país mucho más de lo que pude haber imaginado”.