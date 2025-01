Lourdes Arrieta denunció penalmente al biógrafo de Milei por comentarios discriminatorios sobre Bullrich

La diputada nacional Lourdes Arrieta presentó hoy una denuncia penal contra Nicolás Márquez, biógrafo y amigo cercano del presidente Javier Milei, por realizar declaraciones que calificó de “discriminatorias” hacia el ex ministro de Educación Esteban Bullrich. Márquez, en una respuesta a una publicación de Bullrich en redes sociales, aseguró que el ex funcionario del PRO es “conocido” por su enfermedad, la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), y no por su “capacidad” como servidor público, lo que generó una fuerte polémica en las redes.

Cabe señalar que este polémico comentario de Márquez se produjo después de que Bullrich recordara, a través de un post en su cuenta de X, que hace exactamente 15 años asumió el cargo de ministro de Educación porteño. El biógrafo de Milei no dudó en responder, descalificando la trayectoria política de Bullrich al afirmar: “Se te conoce no por tu capacidad como funcionario sino por tu enfermedad, que ojalá puedas superar”.La enfermedad de Bullrich, la ELA, fue revelada públicamente por él mismo en abril de 2021. Esta condición degenerativa afecta las neuronas y la médula espinal, provocando pérdida del control muscular.En sus redes sociales, la diputada expresó que las declaraciones de Márquez "vulneran la dignidad y los derechos de todos", y añadió que este tipo de comentarios son un mal ejemplo para los defensores de la libertad. "Decir que una persona ‘solo es conocida por su enfermedad‘ no solo es una falta de sensibilidad y empatía: es discriminación", afirmó. Además, subrayó que la Ley N° 23.592 prohíbe actos que menoscaben los derechos de una persona por su condición de salud, y agregó que la denuncia no solo protege a Bullrich, sino a todas las personas que enfrentan situaciones similares.