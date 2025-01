Cuáles son los requisitos para acceder a la rebaja impositiva en la Ciudad de Buenos Aires

fotoW@El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció una serie de rebajas impositivas para los porteños: exención del ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza), reducción de las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los servicios no profesionales, alícuota del 0% en Impuesto de sellos de los contratos de alquiler con destino comercial y turístico."Sabemos del enorme esfuerzo que cada uno está haciendo día a día, lo vemos todos los días, entre quienes levantan persianas la pelean, en esa clase media que empuja, en los jubilados que les afecta mucho este momento difícil", afirmó el alcalde en una conferencia de prensa.Hay dos disposiciones que están en marcha: la ampliación del beneficio de exención del impuesto Inmobiliario/ABL para jubilados y pensionados, y, para algunos casos, se implementará un mecanismo de devolución en 96 horas de saldos que los contribuyentes tengan a su favor por Ingresos Brutos.Por otra parte, como complemento de estas medidas se enviará a la Legislatura un proyecto de ley que incluye un plan de regularización de deudas administrativas y judiciales de todos los tributos que recauda la Ciudad (ABL, patentes, Ingresos Brutos, sellos) con condonación de intereses resarcitorios y punitorios.El listado completo de condiciones es el siguiente, según fijó el Código Fiscal y Ley Tarifaria para 2025:- Ser propietarios, condóminos (copropietarios), usufructuarios o beneficiarios del derecho de uso de un único bien inmueble destinado a vivienda. Es decir, se incluye a dueños, inquilinos y a quienes habitan un inmueble por contrato específico para su uso.- Ocupar efectivamente el inmueble.- No ser dueños de otro u otros inmuebles urbanos o rurales en el país.- Percibir un haber igual o menor al equivalente a cuatro jubilaciones mínimas, según un valor que se ajusta mes a mes.- El monto de la valuación fiscal no debe superar los $40.000.000.La documentación a presentar es la siguiente: DNI; último recibo del haber; título de la propiedad (si se es dueño), o contrato de locación (si se es inquilino), o escritura con usufructo (si se es usufructuario). Además, deberá completarse el formulario "Solicitud de Exención Jubilados y Pensionados", que se descarga de la página de la AGIP y en el que deben consignarse datos personales y del inmueble.- Devolución exprés de saldos a favor menores o iguales a $2 millones para quienes tributan Ingresos Brutos. Se hará en 96 horas hábiles, cuando antes se tardaba más de 3 meses. Alcanza a 221 mil contribuyentes. Es la primera vez en la historia que la Ciudad decide devolver dinero a los contribuyentes en forma simple y rápida con un trámite 100% online.- Exención del ABL a más jubilados y pensionados. Son cerca de 37 mil jubilados más que dejarán de pagarlo, si cobran menos de cuatro jubilaciones mínimas y el valor fiscal de su casa no supera los $40 millones. Esta exención también alcanza a las personas con discapacidad.- Exención y reducción de las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los servicios no profesionales como plomeros, electricistas o peluqueros, entre muchos otros trabajadores de oficio. Es un proyecto presentado en la Legislatura que beneficiará a casi 138.000 contribuyentes. Tendrán el 100% de exención si facturan por debajo de $6.450.000 anuales. Quienes superen ese monto, tendrán reducciones del impuesto que irán desde el 10 al 35%.- Alícuota del 0% en Impuesto de sellos de los contratos de alquiler con destino comercial y turístico. De esta forma quedan eximidos todos los alquileres, porque hasta ahora estaban eximidos solo los destinados a vivienda.- También la alícuota de sellos será cero para las operaciones de leasing de vehículos, y las de adhesión y cesión de cuotas de fideicomisos de desarrollos inmobiliarios, para facilitar el acceso a la vivienda. La compraventa de vivienda familiar por debajo de los $205 millones queda exenta del impuesto de sellos.- Adhesión al RIGI y al blanqueo de activos. Para promover el desarrollo de la actividad económica, propone la adhesión de la Ciudad al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), establecido por el Gobierno Nacional en la ley Bases (27.742), así como también al Régimen de Regularización de Activos. Con respecto al blanqueo, el proyecto propicia la adhesión de la Ciudad para eximir del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los ingresos provenientes de los bienes declarados bajo este régimen. Además, esta adhesión permitirá la no aplicación de sanciones, infracciones ni denuncias penales, si corresponde, con respecto a los ingresos declarados.- Unificación con el Monotributo nacional. La iniciativa beneficiará a más de 207.000 contribuyentes de la Ciudad que tributan Régimen Simplificado de IIB y busca agrupar las obligaciones nacionales y locales en un único pago mensual. El Monotributo Unificado Nacional es un régimen simplificado que integra en un solo pago las obligaciones fiscales nacionales (Monotributo) y las tributarias locales, como el Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en aquellas jurisdicciones adheridas al sistema. Este esquema busca reducir trámites y costos asociados al cumplimiento tributario. Se abona una cuota mensual fija, sin que se apliquen retenciones en cuentas bancarias o en tarjetas de débito y crédito. Esto ahorrará tiempo y esfuerzo, generará mayor transparencia y permitirá un acceso más sencillo a la regularización: en caso de deudas, la integración facilita planes de pago para saldar las obligaciones de ambas jurisdicciones.- Desarrollo de la zona sur de la Ciudad. Otro de los compromisos de campana es seguir impulsando el sur de la Ciudad, particularmente Barracas, una zona que fue históricamente postergada y presenta muchos terrenos baldios. Con el objetivo de fomentar allí el desarrollo inmobiliario y la construcción de nuevas viviendas, la alícuota del Impuesto de Sellos se reducirá de 3,5% a 0,5% en el polígono delimitado por las calles Montes de Oca, California, Pasaje Rio Cuarto y Av. Regimiento de Patricios.- Regularización de deudas administrativas y judiciales. Se enviará a la Legislatura un proyecto de ley que contempla un Plan de regularización de deudas administrativas y judiciales de todos los tributos que recauda la Ciudad (ABL, patentes, Ingresos Brutos, sellos) con condonación de intereses resarcitorios y punitorios.