Esteban Bullrich respondió a los agravios del biógrafo de Milei y agradeció el apoyo de los usuarios

El exministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, le respondió este martes a Nicolás Márquez, biógrafo y amigo del presidente Javier Milei, quien lanzó en las redes sociales un mensaje ofensivo y despectivo al asegurar que el exsenador no es conocido por su capacidad como funcionario, sino por su enfermedad. "No tomes una crítica de alguien que no tomarías un consejo…", lo chicaneó Bullrich.El conflicto comenzó luego de que el pasado domingo Bullrich compartiera una foto en su red social X para recordar su paso por la gestión pública. "Un día como hoy, hace 15 años, asumía el cargo de Ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Un enorme honor y orgullo. Gracias @mauriciomacri. Como siempre digo, la educación nos une y nos encuentra trabajando en el presente con la mirada puesta en el futuro", escribió el exfuncionario.Márquez, sin ningún motivo o razón aparente, comentó esa publicación y arrementió contra el exfuncionario: "Se te conoce no por tu capacidad como funcionario sino por tu enfermedad, que ojalá puedas superar", en referencia a la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que padece Bullrich, diagnosticado en 2021.El exministro no pasó por alto la agresión y le respondió de manera contundente a través de sus redes sociales, donde escribió: "No tomes una crítica de alguien que no tomarías un consejo…". Acto seguido, agradeció a todos por "los saludos y el amor que recibí".El posteo de Márquez fue ampliamente repudiado en las redes, por lo que el libertario intentó bajar el tono con un tibio pedido de disculpas. Para ello, el autor de Milei, la revolución que no vieron venir volvió a utilizar sus redes sociales y expresó: "Ok. Asumo que no hubo un aluvión de malos intérpretes sino lisa y llanamente un mal mensaje mío. Nunca me gustó la gestión de Macri y mucho menos la educación woke a cargo de Esteban Bullrich. Dicho esto, lamento profundamente el mal trago que padece, el cual podría padecer cualquiera de nosotros". "Y mi anhelo de curación es sincero por que como Católico creo en los milagros. Asimismo: las disculpas del caso por mi confuso o inoportuno mensaje. Un abrazo sincero. NM", cerró, pero ya era tarde para las disculpas.A los mensajes de repudio contra el accionar de Márquez, se sumó una respuesta concreta por parte de la diputada de Fuerzas del Cielo-Espacio Liberal (FE) Lourdes Arrieta, quien denunció penalmente al biógrafo por sus "declaraciones discriminatorias" contra el ex funcionario. "Las afirmaciones del denunciado, que minimizan la trayectoria política de Esteban Bullrich y lo reducen únicamente a su condición de salud, representan una grave afrenta a los derechos humanos, la dignidad y la igualdad de las personas con discapacidad, fomentando un discurso de exclusión y discriminación”, señaló la diputada Arrieta, que ya tuvo varios choques con el gobierno ultraderechista tras el escándalo de la visita a genocidas.Las expresiones de Márquez, sostuvo la diputada, "vulneran claramente lo dispuesto en la Ley N° 23.592, que prohíbe actos discriminatorios basados en la condición de salud u otros factores personales”.Además, siguió Arrieta, "estas declaraciones atentan contra lo establecido en el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional y los principios consagrados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ratificada por la Ley N° 26.378), que exige respeto por la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad”. “Las redes sociales son depósitos de malas intenciones” sostuvo Arrieta. Y completó: No podemos permitirque el odio, los agravios y las descalificaciones hacia los demás (independientemente de su ideología, creencia o condición), sigan fomentándose en redes sociales y se proyecten en las conductas de jóvenes y adolescentes".