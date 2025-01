Bullrich no quiere que el seleccionado de Placente participe del Sudamericano Sub 20

A menos de dos semanas para el inicio del Sudamericano Sub-20 en Venezuela, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, expresó su grave preocupación sobre la participación de la Selección Argentina en el torneo, destacando que los jugadores podrían estar en riesgo de ser secuestrados.

La ministra Bullrich justificó sus declaraciones por la tensión diplomática entre Argentina y Venezuela, especialmente a raíz del encarcelamiento del gendarme Nahuel Gallo en Caracas. “Argentina no va a mandar a chicos que nos puedan secuestrar. La Conmebol tendrá que pensarlo o cambiar de sede”, afirmó en una entrevista a medios venezolanos.La ministra explicó que el contexto político actual en Venezuela, con la reciente reelección de Nicolás Maduro, presenta peligros para la delegación argentina. “Estamos trabajando un protocolo para que quede claro cuáles son los lugares donde un argentino corre riesgo. No podemos exponer a nuestros jóvenes en un lugar donde pueden ser tomados de rehenes”, agregó Bullrich, quien también comparó el caso de Gallo con el de un futbolista, sugiriendo que los jugadores podrían ser acusados de manera arbitraria por el gobierno venezolano, de forma similar a lo sucedido con el gendarme detenido.Además, la ministra propuso que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) considere cambiar la sede del torneo, que está programado para celebrarse del 23 de enero al 16 de febrero. Aunque la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema, el cuerpo técnico de la Selección Sub-20, encabezado por Diego Placente, continúa con los preparativos para el certamen.Jeremías Martinet (River)Santino Barbi (Talleres)Agustín Chávez (Unión)Dylan Gorosito (Boca)Agustín Obregón (River)Juan Giménez (Rosario Central)Thiago Silvero (Vélez)Tobías Ramírez (Argentinos Juniors)Juan Villalba (Gimnasia y Esgrima La Plata)Julio Soler (Lanús)Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo)Mariano Gerez (Lanús)Milton Delgado (Boca)Ignacio Peruzzi (San Lorenzo)Valentino Acuña (Newell´s)Claudio Echeverri (Manchester City)Franco Mastantuono (River)Agustín Ruberto (River)Alexander Woiski (Mallorca)Santiago Hidalgo (Independiente)Santino Andino (Godoy Cruz)Ian Subiabre (River)Maher Carrizo (Vélez)