El "Violeta" Santilli fuera de la mesa de negociación entre el PRO y LLA

En medio de anuncios ante las negociaciones que llevarán adelante el el PRO y La Libertad Avanza (LLA) para conformar una alianza electoral de cara a las legislativas de octubre, un nombre resalta por su ausencia: el de Diego Santilli. A pesar de su cercanía con el universo libertario, el "Colorado" (o "Violeta") Santilli no ha sido incluido en el selecto grupo de dirigentes elegidos por Mauricio Macri para representar al PRO en las negociaciones con la fuerza de Javier Milei.

A través de sus redes sociales, el expresidente dejó claro: "Nuestra propuesta de equipo de trabajo está conformada por estas personas", dejando fuera a Santilli, quien, desde noviembre de 2023, había comenzado a acercarse a los libertarios y a poner a disposición su estructura electoral.En este marco, la exclusión de Santilli de este grupo no es casual. A pesar de haber coqueteado con LLA desde sus inicios de gestión, especialmente con los referentes libertarios de la casta como Guillermo Francos, el diputado de Juntos por el Cambio no forma parte de la mesa de negociación que busca consolidar una alianza entre el PRO y Milei. Su decisión de ofrecer la estructura política de la Primera y Tercera secciones electorales a los libertarios durante el ballotage de noviembre no parece haber sido suficiente para asegurar su lugar en el equipo de Macri.