"Está prohibido": la advertencia de Yuyito González a un periodista por la filtración de un mensaje privado

Desde Mar del Plata para acompañar a su hija en su debut teatral, Amalia "Yuyito" González habló sobre su relación con Javier Milei y lanzó una advertencia en tono de amenaza al periodista de espectáculos Ángel de Brito por la filtración de un mensaje que grabó desde el celular del Presidente.Al principio de la charla, la pareja del Presidente expresó su emoción por acompañar a su hija, Brenda Di Aloy, en su debut en el teatro de Mar del Plata. “Recién llegué a Mardel después de 20 años que no vengo acá. Mi última temporada fue en 2005 y ahora vuelvo por mi hija. Estoy muy emocionada. No estoy nerviosa, estoy contenta, amo Mar del Plata”, contó con una gran sonrisa.Luego, aclaró que vuelve al aire de Ciudad Magazine en marzo y cuando Ángel de Brito le preguntó si tiene algún problema con que Graciela Alfano desembarque en tal señal y entreviste al Presidente, la entrevistada titubeó en un principio y luego respondió: "Bueno, somos libres, somos libertarios, que cada uno entreviste al que quiera. No sé chicos, no estoy en esos temas".En tanto sobre su relación con el mandatario, Yuyito González remarcó que está, y que los monólogos tipo "reality medio novela" que hacía en su ciclo en Ciudad Magazine fueron siempre "espontáneos".Pasados unos minutos de entrevista, De Brito fue al hueso y le preguntó a Yuyito González por qué hace unos días cuando él le escribió al Presidente respondió ella. El conductor de LAM le habia consultado a Milei sobre el motivo por el que no dijo nada sobre el fallecimiento de Jorge Lanata. Al respecto, la entrevistada explicó el motivo por el que ella contestó el mensaje en cuestión: "Por lo que te dije en el audio, porque el presidente responde cosas inherentes a la gestión, no semi farándula, por decirlo de alguna manera".Luego, González reconoció que Milei le pasó su celular para que le responda a De Brito, y remarcó que no siempre le contesta el teléfono al Presidente. Acto seguido, Yuyito le advirtió al conductor de canal América en un tono de amenaza:Entonces con sarcasmo, Ángel de Brito retrucó:. Para descomprimir un poco la situación, Yuyito González deslizó con picardía sobre Milei: "Yo hago muchas cosas por él, lo cuido, lo mimo, lo besuqueo".Por último, cuando De Brito le preguntó a González si está viviendo en Olivos hubo una nueva advertencia cuando la conductora respondió: "Estoy casi todos los días, pero mudada no, duermo obvio, sí... Mucho de las puertas para adentro de Olivos no puedo decir,". A lo que el conductor del canal América concluyó: "Bueno, no me amenaces más con el audio, me voy a sentir amenazado".