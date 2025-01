En su cruzada contra la ESI, el Gobierno nacional quitó una canción que ayudaba a las infancias a identificar abusos

El Gobierno del presidente Javier Milei quitó una canción del grupo musical infantil santafesino Canticuénticos, que era reconocido internacionalmente por haber brindado herramientas a los más chicos para identificar posibles casos de maltrato y abuso sexual. De esta manera, los docentes que quieran descargar del portal Educ.ar. la canción "Hay Secretos" y la guía de preguntas recomendadas para ESI por los expertos ya no pueden hacerlo.Por tal motivo, El Destape se comunicó con la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, para saber qué había pasado con el contenido pero no obtuvo precisiones por el momento.La canción había sido creado precisamente para acompañar a las infancias. Una jueza llegó a pedirla inclusive en 2021 en una sala de audiencias para destacar lo importante que había sido para que una niña pudiera identificar el caso de abuso que se estaba juzgando. La magistrada de Zapala, Carolina González, ordenó que en la sala donde debía leer su fallo sonara la canción, luego de condenar a tres años a un vecino de la niña por abuso sexual. La canción la ayudó a contar lo que estaba ocurriendo, luego se sumaron otras niñas que habían vivido ataques similares y el caso llegó a juicio., dice en su primera frase.Durante todo el tema, da además una sensación de contención y de comodidad para que los niños puedan abrirse.son algunas de las frases más resonantes."Las canciones pueden tener un poder muy fuerte", subrayó Ruth Hillar, de Canticuénticos en más de una entrevista. Una de ellas fue con la BBC."Muchas nenas y nenes, e incluso muchos adultos, habían podido hablar de abusos en la niñez. Para nosotros fue difícil enfrentar todo eso porque, más allá de la compañía de un abrazo a la distancia, no podemos hacer mucho, porque no somos profesionales", subrayó Hillar.Según Unicef Argentina, en el país un 59% de chicas y chicos de entre 1 y 14 años experimentó prácticas violentas de crianza; el 42%, castigo físico (incluye formas severas, como palizas y golpes con objetos), y el 51,7%, agresión psicológica (como gritos, amenazas, humillaciones).De acuerdo al diario Página/12, la lista de contenidos eliminados incluye cerca de un centenar de recursos audiovisuales diseñados para los niveles inicial, primario y secundario, entre ellos materiales del reconocido canal educativo Paka Paka. Algunos de los recursos prohibidos son:-Un cuento de María Elena Walsh.-Videos educativos que abordan temas como familias diversas, la obra del pintor Antonio Berni, el grooming, la prevención del VIH/sida y métodos anticonceptivos.El proceso de censura y eliminación de estos contenidos fue pedido este lunes por el subsecretario de Políticas e Innovación Educativa de la Nación, Alfredo Domingo Vota, al secretario de Educación de la Nación, Carlos Horacio Torrendell. En el documento que cita el diario, Vota justifica la eliminación argumentando que los materiales contienen “alto contenido de ideología de género” y que “promueven el adoctrinamiento en las aulas”.