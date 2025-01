Legislativas 2025: el PRO empapeló la Ciudad para perdir por la candidatura de Mauricio Macri

Querido Javier. Desde el PRO siempre vamos a estar del lado de los que trabajan para terminar con el populismo, la demagogia y la falta de transparencia. En definitiva, para que el kirchnerismo nunca más vuelva a gobernar el país o alguna de las 24 provincias argentinas. Es por… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) January 9, 2025

La Ciudad de Buenos Aires amaneció empapelada con afiches del PRO que impulsan la candidatura del expresidenteluego de que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, Jorge Macri deslizara la posibilidad de cara a las elecciones legislativas de 2025."Ojo que una vez dijeron 'Armen un partidito y ganen las elecciones' y lo hicimos., me va a matar ahora", había dicho en tono risueño el alcalde porteño durante un acto partidario que se realizó en el barrio de Villa Pueyrredón. Entre afiches y declaraciones, el PRO y La Libertad Avanza acercan posiciones por un posible acuerdo electoral.Si bien el expresidente no se pronunció ni sobre la frase de su primo ni sobre los carteles de militantes del PRO que fueron pegados en distintas calles de la Ciudad, dentro del partido amarillo llevan a cabo un fuerte debate interno acerca de cuál debe ser la estrategia electoral a seguir.Tras la respuesta de Macri al propio Javier Milei ante el llamado a la una unidad entre ambas fuerzas para "arrasar con el kirchnerismo". El diputado nacional y presidente de la Asamblea del PRO,, también manifestó que al interior del partido querían que Mauricio sea candidato.“Mauricio no querría ser candidato,”, señaló Yeza en declaraciones a radio El Destape. Sin embargo, aclaró que el exmandatario evaluará el tema: “Mauricio es una persona que reflexiona, no es caprichoso”.Horas antes de las declaraciones de Yeza, el jueves pasado, Macri había aceptado la potencial aliaza electoral con LLA: “Estoy seguro de que podemos representar juntos las banderas del cambio, la libertad y las instituciones”, había sostenido.