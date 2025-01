Tras los reclamos, el Gobierno volvió a subir material de Educación Sexual Integral al sitio Educ.ar

Luego de la polémica generada por la eliminación de contenidos relacionados con Educación Sexual Integral (ESI), este sábado el Gobierno tomó la decisión de volver a compartir el material en el portal Educ.ar.La secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, había borrado días atrás varios contenidos educativos, entre ellos la canción Hay secretos del grupo musical Canticuénticos, un material que colaboró con la detección y la denuncia de casos de abusos infantiles.Junto a la canción, las autoridades eliminaron diferentes materiales educativos, incluyendo poemas de artistas como María Elena Walsh. Educ.ar es un sitio que brinda a los docentes y alumnos herramientas de enseñanza basada en proyectos para los tres primeros niveles educativos del país.comunicó este sábado Ruth Hillar, integrante de Canticuénticos, a través de las redes sociales. "No se tienen que guardar los secretos que hacen mal", rezó el mensaje junto al video., agregó la artista en diálogo con AM750.Hay secretos chiquititosQue te invitan a jugarY hay secretos tan enormesQue te vienen a asustarHay secretos livianitosQue te llevan a volarY hay secretos tan pesadosQue no dejan respirarNo se tienen que guardarLos secretos que hacen malNo se tienen que guardarLos secretos que hacen malSi no alcanzan las palabrasPara lo que hay que contarInventemos otro idiomaSiempre te voy a escucharAcá estoyQuiero ayudarte, sé que decís la verdadYa no habrá que andar con miedoPorque te voy a cuidar