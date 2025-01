Lacunza y Bullrich protagonizaron un picante cruce en redes por el desempeño de "Toto" Caputo

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y uno de los ex ministros de Economía de Mauricio Macri, Hernán Lacunza, protagonizan uno de los primeros cruces entre La Libertad Avanza y el PRO ante la posibilidad de una alianza entre ambas fuerzas de cara a las elecciones legislativas.Todo surgió luego de que Lacunza cuestionara el plan económico que lleva adelante el actual ministro de Economía, Luis Caputo: “Para mí, elde este año es: un 10 en lo fiscal, un 7 en lo monetario y un 4 en lo cambiario”.Sus declaraciones generaron rispideces en el Gobierno y quien salió a responder fue Bullrich: “Me parece que. Si queremos hacer un frente electoral en vez de calificar al ministro, que ha hecho algo extraordinario, habría que pensar cómo se lo ayuda. En vez de poner puntajes, que se fije cómo achuran al ministro Luis Caputo...”.“Lo importante es saber si compartimos las ideas:. Ahora bien, el que comparte las ideas a medias, o que comparten sólo una idea pero otra no, con ese no. Hay gente en el PRO que comparte nuestras ideas y hay gente que no las comparte”, dijo Bullrich en LN+.Ante su respuesta, Lacunza no se quedó de brazos cruzados y arremetió a través de las redes sociales. A través de un punteo, el ahora vicepresidente primero de Racing Club de Avellaneda le hizo saber a Bullrich sus desacuerdos respecto a sus declaraciones, remarcando su frase de “intolerancia a la disonancia”.Luego mencionó: “Con su voz potente, el Presidente nos dio una lección en la campaña del año pasado: falacia ad hominem = falta de argumento. Y nos ganó mal! Usémosla!, así tenemos chances la próxima”En tercer lugar pidió “no quedarse con el título de la nota” y arrobó a Caputo: “Para no quedarse con el título de la nota: sobresaliente fiscal (valiente Toto @LuisCaputoAR), aprobado monetario (notable Santi @Kicker0024), pendiente cambiario (no importa quién, los problemas nunca son las personas, sino los sistemas). Aprobamos primer grado (no era fácil), faltan 6 de primaria y 5 de secundaria (Pacto de Mayo)”.En cuarto lugar, Lacunza escribió: “Salvo para gobiernos infalibles, ponderar riesgos puede evitar un despiste más adelante y consolidar un programa bien concebido, nunca exento de curvas. 5.”.