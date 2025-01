"Refuerza una visión autoritaria": la crítica del PRO al Gobierno por la exclusión del Presupuesto en sesiones extraordinarias

Luego de que el Poder Ejecutivo formalizara la convocatoria a Sesiones Extraordinarias en el Congreso de la Nación, el PRO salió con los tapones de punta a cuestionar la decisión del Gobierno de excluir de las mismas el tratamiento del Presupuesto 2025.“Este enfoque nos aleja de la democracia participativa y refuerza una visión autoritaria, donde no hay espacio para el debate ni la construcción conjunta”, manifestaron desde el partido amarillo a través de un comunicado titulado “Acerca del llamado a Sesiones Extraordinarias”.Y agregaron que esto "evidencia una preocupante falta de vocación de diálogo, especialmente en un momento político que exige amplios consensos”.En el cuestionamiento, desde el partido fundado por Mauricio Macri se refirieron al Presupuesto como “una herramienta esencial que no solo organiza, proporciona previsión e impone límites, sino que también fomenta el consenso democrático”.De todas maneras, el PRO celebró que el Gobierno haya otorgado "prioridad al proyecto de Ficha Limpia al incorporarlo en el temario”.“Consideramos que esta iniciativa es un paso fundamental para garantizar que quienes accedan a cargos públicos lo hagan con antecedentes intachables, promoviendo así una gestión más transparente y ética, algo que venimos impulsado hace muchísimos años. Sin embargo, lamentamos que el Gobierno Nacional haya decidido no incluir la discusión del Presupuesto 2025 en este período de sesiones extraordinarias”, reiteraron en el texto difundido en redes sociales.Por último, indicaron: "Reiteramos la propuesta de conformar un equipo de trabajo entre el PRO y el partido gobernante, con el objetivo de impulsar los cambios estructurales que la Argentina necesita para avanzar hacia un futuro más justo, transparente y participativo”.El decreto del Ejecutivo con el llamado a extraordinarias entró este lunes a la mañana por la Cámara de Senadores. En el mismo se estableció que la actividad legislativa tendrá lugar entre el 20 de enero y el 21 de febrero de 2025.Los cuestionamientos se da en medio de las negociaciones entre el PRO y La Libertad Avanza de cara a una posible alianza electoral en 2025. Aunque desde ambos espacios expresaron intenciones positivas en este sentido, existen discrepancias en múltiples aspectos. Una de ellas se concentra en la disputa de poder en la Ciudad de Buenos Aires.