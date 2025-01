Con Alfa de GH, Karina Milei habló en Mar del Plata: pidió "menos Estado" y eludió hablar de su candidatura

Alfa, el ex participante de Gran Hermano 2022 asistió a un acto de Libertad Avanza en Mar del Plata y se saco una foto con Karina Milei pic.twitter.com/zZ4jSnSdIe — Tendencias 𝕏 (@XTrendViral) January 14, 2025

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei apodada "El Jefe" por éste, encabezó un acto cerrado con la militancia de La Libertad Avanza (LLA) en el Centro Gallego de Mar del Plata, acompañada por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y otros dirigentes políticos libertarios, pero también por figuras de la farándula referenciadas con el oficialismo, como el polémico Alfa de Gran Hermano.El evento se produce en un momento con varias temáticas de relevancia en agenda para el oficialismo. En primer lugar, sucede en el inicio de las actividades partidarias en el año electoral y cuando LLA tentea un acuerdo con el PRO, con tires y aflojes, on the record y off the record que hacen ruido. Y en segundo orden pero no menos importante, con alta expectativa por una posible candidatura de la hermana de Javier Milei.Lo que hizo Karina Milei es no hablar de si será o no candidata, pero sí permitió - porque nada de lo que hacen sus lugartenientes está no autorizado - que sus acompañantes se refieran al tema con mensajes confusos. Lo ue ya generó suspicacias antes de la realización del acto en la Feliz es que la primera actividad proselitista de "El Jefe" sea en territorio bonaerense, y específicamente en un territorio afín al mandatario, donde se especula que podría encabezar la boleta de La Libertad Avanza. Allí, la funcionaria arengó a la militancia, que era alrededor de 300 personas, con un fuerte mensaje de cara a las elecciones legislativas.“Muchas gracias Mar del Plata. No sé si ustedes saben, pero mi madre es de esta ciudad, y pasé muchos años de mi vida aquí. Muchas gracias por este cálido recibimiento. Estas reuniones siempre me llenan de emoción, porque me permite agradecer a todos los que han trabajado con esfuerzo y dedicación. Como siempre digo, solos no hubiésemos podido llegar a donde llegamos”, destacó la funcionaria.Desde su rol de presidente de LLA, remarcó que están "viendo cómo La Libertad Avanza sigue creciendo" y definió cuál fue el "mayor logro" del espacio político: "Haber hecho lo que dijimos que íbamos a hacer"."Eso ha generado confianza en millones de argentinos que se dan cuenta de que el país mejora cuando hacemos lo que debemos hacer. Seguiremos diciendo la verdad y ayudando a los argentinos, pero enseñando que el Estado no debe estar en el medio, porque mientras menos Estado haya, mejor nos irá”, afirmó.La hermana del Presidente dedicó varias oraciones a los jóvenes y su importancia para la construcción del partido y, obviamente, en un gesto calificable como "populista", el rol que estos ocupan en tanto militantes: “Gracias a todos los jóvenes que impulsaron este gran espacio. Ustedes hicieron conocido a Javier Milei. Durante la pandemia, convencieron a sus padres y abuelos de escuchar nuestras ideas. Ustedes son lo más importante que tenemos, y su entusiasmo nos lleva a seguir trabajando por un futuro mejor”.“Cuando llegamos al gobierno, encontramos áreas que no estaban funcionando como deberían. Pero también encontré un área que se llama ‘Marca País’. Decidimos potenciar los productos argentinos hacia el mundo. Las marcas que califican lo hacen de forma totalmente gratuita, y desde el Gobierno las ayudamos a ingresar a nuevos mercados”, señaló la hermana del mandatario nacional.En el acto de Karina Milei estuvieron, además del mencionado Martín Menem, dirigentes libertarios de peso, como Sebastián Pareja, legislador provincial y presidente del partido en la provincia de Buenos Aires, y Alejandro Carrancio, referente de LLA en Mar del Plata. También el cineasta oficial Santiago Oría - quien aprovechó para hacer turismo, ir a la playa, tomar imágenes en la Playa Popular, a metros del Casino Central y usar las redes para hablar de una “Mardel explotada” que el 90% de los trabajadores del transporte y los comercios no ven - y la diputada nacional Juliana Santillán, oriuda de MDQ e impulsora de la agenda SAD de los Milei (ahora pausada).Sin embargo, quien se destacó con su presencia y en las redes fue Walter Santiago, más conocido como Alfa de Gran Hermano. Según un posteó que realizó en “X”, el día anterior había estado con el secretario de Turismo, Daniel Scioli, y le había prometido que su sumaría al acto."Así que como el día está feo, mejor. Hoy no hay playa, hoy libertarios y después almorzar y dar una vuelta por ahí. Está lindo Mar del Plata, lleno de gente, repleto, pero hoy el día está horrible y súper nublado. Después les sigo informando sobre el acto de LLA en Mar del Plata. Viva la libertad carajo", dijo.El Jefe, como hace siempre, evitó hablar una sola palabra fuera de su libreto, que por cierto es muy acotado. No dijo si será o no candidata y ni siquiera habló de candidaturas. Sin embargo, sí le soltó la soga a sus acompañantes para poder expresarse acerca del tema. Una especie de operativo clamor inducido.La que se refirió específicamente al tema fue la diputada nacional Juliana Santillán, quien habló con la prensa antes de ingresar al lugar y mantuvo la misma línea que otros referentes, a mitad de camino entre el operativo clamor y la prudencia: “Las candidaturas son decisiones personales. A mí no me gusta especular, pero todo referente de LLA quiere que a Javier y Karina en los lugares más importantes”.Martín Menem, por su parte, reflexionó sobre el acto libertario. “Estoy emocionado por el crecimiento de La Libertad Avanza. Este es un momento histórico porque el partido trasciende a las personas, que es como debe ser. Nuestra tarea es clara: desregular la economía, bajar impuestos y, de esta manera, impulsar el crecimiento económico. Ningún país ha prosperado sin estabilidad monetaria, y ese es nuestro punto de partida”, advirtió.Sin embargo, Menem y Sebastián Pareja sí hablaron sobre la posibilidad de que Karina Milei sea candidata en las próximas elecciones en la conferencia de prensa realizada el día anterior en el hotel Iruña.“Es algo que ya lo hemos manifestado, depende de la voluntad de ella. En mi opinión, Karina reúne todas las condiciones para ser candidata porque fue capaz de que Javier llegara a presidente sin tener partido. Su capacidad de dirigente está de manifiesto y es importante en el gobierno, pero es una decisión personal”, sostuvo.Pareja, por su parte, dijo: “Para mí, Karina Milei es una buena candidata, pero no estamos trabajando en eso porque es otro tema. Si termina siendo candidata, bienvenido sea”.Finalmente, y en medio de las idas y vueltas que ya se parecen a una novela, Menem habló del posible acuerdo entre el PRO y LLA: "En el parlamento hemos trabajado todo el 2024 espalda con espalda en apoyo de todo el bloque del PRO, del presidente del bloque y los referentes, que han sido incondicionales con las ideas que llevamos adelante. En 2025 va a ser de la misma manera. Electoralmente, llegado el momento seguro vamos a confluir con el PRO, es mi deseo y seguro nos podemos poner de acuerdo”.Fuentes libertarias aseguraron a varios medios que la escala en Mar del Plata no será la única de la gira con visitas y recorridas que habrá durante el verano.Según indicaron, hay en agenda un nuevo viaje a la ciudad antes del cierre de la temporada, que podría incluir actividades en otras localidades balnearias en las que el espacio busca pisar fuerte de cara a octubre.En los últimos meses, las autoridades del partido han realizado recorridos por diversas provincias, como Córdoba, Salta, Neuquén, Chaco, Corrientes y Misiones. Estos encuentros incluyen reuniones con referentes locales y debates sobre las estrategias electorales para 2025.En los próximos días, la secretaria general de la Presidencia viajará junto al presidente Javier Milei y una delegación oficial a Estados Unidos para asistir a la ceremonia de asunción de Donald Trump, programada para el 20 de enero.Luego de ese viaje, está previsto que continúen con actividades similares como la de hoy en Mar del Plata pero en otras localidades costeras del país, replicando el formato de actos y conferencias de prensa.