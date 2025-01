Impuesto a las Ganancias: este es el nuevo piso de sueldo que lo pagará por la inflación INDEC 2024

el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias se actualiza en 2,7% el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y de esta manera el alza del tributo para los bolsillos de los trabajadores será de 12%

Con el dato de inflación de diciembre que difundió este martes el INDEC,Por única vez, para actualizar Ganancias se toma la inflación acumulada entre septiembre y diciembre, dado que en el noveno mes de 2024 ya había habido una actualización parcial (de 13%) por la que estaban alcanzados por Ganancias los sueldos con ingresos brutos desde $2.040.300 en el caso de los solteros, y desde $2.682.208 para casados con dos hijos.Ese caso se dio de ese modo porque hasta julio de 2024, con la ley fiscal anterior, Ganancias se ajustaba una vez por año, en el comienzo, por la remuneración promedio (RIPTE) acumulada en los últimos 12 meses a octubre del año previo.Pero la reforma fiscal de Javier Milei impuso que la indexación de esos parámetros se haga por inflación acumulada y cada seis meses, con lo cual Ganancias aumentará dos veces al año a partir de este año. En enero y en julio de cada año desde el ejercicio fiscal 2025.En el caso de la actualización que habrá en julio de 2025, ya se tomará la ley vigente en su plenitud y correrá la variación por IPC del INDEC acumulado en el primer semestre (enero a junio), y luego para la primera de 2026 se basará en la inflación del segundo semestre (de julio a diciembre).Por lo que recién a mitad de mes de cada actualización se conocerá cuál será el piso, escalas y deducciones que regirán por los próximos seis meses. Las nuevas tablas serán informadas por la ARCA.La actualización del piso del Impuesto a las Ganancias estará vigente con los sueldos que se cobren febrero. De acuerdo a lo que establece la nueva ley, el mínimo no imponible se fija en relación con la variación de precios que mide el INDEC.Además del mínimo no imponible, la actualización por IPC incluye a las deducciones y las escalas que determinan el porcentaje del impuesto a pagar según el ingreso. Así, el nuevo mínimo no imponible para el primer semestre de 2025 queda de la siguiente manera:- Solteros sin hijos con salarios brutos de $2.285.136.- Empleados que estén casados y tengan dos hijos, $3 millones brutos. Durante enero, el piso era de $2.682.208.