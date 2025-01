APLA denunció irregularidades en la gestión de Aerolíneas Argentinas y desde la línea de bandera salieron al cruce de Biró

Los pilotos de Aerolíneas Argentinas difundieron un comunicado con la firma del titular de APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas), dirigida al presidente de la empresa aérea estatal, Fabián Lombardo, donde denunciaron irregularidades en la gestión, pero desde la línea de bandera atribuyeron esto a las denuncias que se le hicieron por “su comportamiento contrario a los intereses de la compañía”.A través de su cuenta en la red social X, APLA informó que se envió “una carta documento a Fabián Lombardo, actual presidente de Aerolíneas Argentinas, en la que se denuncian varias”.“Entre los puntos críticos mencionados se encuentran el, que nuevamente afecta tanto a los accionistas como a los trabajadores”, detallaron los pilotos desde X.Además, afirmaron que “es necesario puntualizar también que, en plena temporada alta y gracias al compromiso asumido por los trabajadores, Aerolíneas Argentinas está operando con normalidad, puntualidad y un récord de pasajeros transportados, mientras que, lo que impide a los trabajadores y trabajadoras acceder a un salario justo y equitativo”.Y consideraron que “es crucial que la situación sea esclarecida a la brevedad, que se respeten los derechos de todos los involucrados y que se cumpla con lo acordado en el acuerdo paritario”.Fuentes de Aerolíneas Argentinas señalaron que el accionar de APLA “es una evidente reacción del Sr. Biró a las denuncias que se le hicieron por su comportamiento contrario a los intereses de la compañía". "Usa la plataforma y los recursos del gremio para protegerse de su mal accionar personal., y nada que no se haya tratado en forma transparente en el ámbito del directorio”, indicaron.Por otra parte, precisaron que, “sobre el acuerdo con el grupo LATAM, la naturaleza de éste no difiere de otros acuerdos ya firmados con otras compañías aéreas y, una vez finalizada la negociación sobre algunos puntos sobre su implementación, sería incluso superador en términos de los beneficios que ofrecería a los clientes de Aerolíneas Argentinas”.“Sin embargo, este tema le causa particular urticaria a Biró por su encono contra cualquier tipo de presencia de ese grupo en Argentina, que hizo manifiesta en incontables oportunidades. En cuanto al acuerdo de cargas con el grupo Mirgor, ese contrato fue firmado con presencia y aceptación del propio Biró en una reunión de directorio de enero de 2023, y no se modificó desde ese momento. Este es, en efecto, uno de los contratos más rentables de la compañía”, destacaron las fuentes.Por último, indican que “los estados contables correspondientes al año 2023 ya fueron aprobados por el directorio y están pendientes de aprobación de la asamblea de accionistas, que ya fue convocada a ese fin”.