Paro de colectivos en PBA: se levantó la medida de fuerza prevista para este jueves

La medida de fuerza prevista para este jueves 16 de enero por las cámaras empresarias del transporte quedó oficialmente levantada. Según informaron, "el dinero fue depositado, lo que permite garantizar el servicio y evitar la paralización prevista".De este modo, los colectivos de líneas provinciales y comunales (numeración superior a 200) circularán con normalidad desde las primeras horas del jueves, tras el conflicto generado por una deuda de $39.000 millones en subsidios atrasados.Por esa deuda habían anunciado que este jueves más de 100 líneas que están bajo la órbita provincial o municipal iban a parar por 24 horas. La medida quedó sin efecto.La medida de fuerza iba a ser protagonizada por la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA).Los empresarios del sector del autotransporte de pasajeros habían aclarado que “no se trata de un paro sino de una restricción de servicios por falta de recursos ante el incumplimiento del pago del subsidio que, en este caso, corresponde a jurisdicción bonaerense.”Y sostenían que “la administración nacional ya transfirió los fondos respectivos a la Provincia la semana pasada y el Gobierno provincial no depositó el dinero en las cuentas de las empresas. Además, existe un remanente del mes de septiembre pasado que nunca se canceló. En la gobernación desmienten esta afirmación porque “los fondos son provinciales, Nación no transfiere nada a la provincia para el pago de subsidios.”Con ese dinero, las empresas deberían completar el pago de salarios y comprar combustible para sus unidades.El 8 de enero una situación similar se produjo en 10 líneas de colectivos de la empresa Transporte Ideal de San Justo. Las líneas que no prestaron servicio fueron la 193, 4, 49, 86, 88, 96, 185, 205, 621 y 502. El motivo fue una deuda del 40% del salario de diciembre y un 25% del medio aguinaldo.Vale aclarar que desde que asumió Javier Milei, por indicación de la Secretaría de Transporte de la Nación, cada provincia es la que establece los montos y la estructura de costos que se le deben abonar a las empresas.