El Gobierno va hacia la competencia de monedas con el pago con tarjeta de débito en dólares: cómo será

A través del Banco Central, el Gobierno avanzó hacia su tan ansiada "competencia de monedas", el camino alternativo que Javier Milei tomó una vez que inició su gestión y dejó atrás la promesa de dolarización.¿Cómo lo hizo? Mediante una normativa que aprobó el BCRA que permite comprar en dólares con las tarjetas de débito, lo que habilitará a cualquier comerciante que lo desee a ofrecerle al consumidor en qué moneda quiere pagar el importe.Una vez aplicado el sistema, cada terminal POS le permitirá elegir al cliente entre pesos o dólares con la misma tarjeta de débito.En concreto, la norma del BCRA dispuso que a partir del 28 de febrero “los pagos con tarjeta de débito en dólares estadounidenses deben estar disponibles para los comercios que deseen aceptar esa modalidad de pago”. En realidad, aclaran que la modalidad ya podía usarse pero que la norma dictada hoy le pone una fecha límite a la puesta en marcha del nuevo esquema.El objetivo de fondo del Gobierno, según hicieron trascender, es que la medida se implemente cuanto antes para que los dólares del blanqueo puedan gastarse en la economía real y sirvan para reactivar el consumo. En esa línea, la secretaría de Comercio permitirá que los precios de cualquier producto puedan exhibirse en pesos y en dólares.Lo llamativo del objetivo es que el consumo de las clases baja y media fue el que más se desplomó, y justamente no se trata de quienes blanquearon dinero. Así, para que los dólares que los sectores más acaudalados blanquearon lleguen al consumo de los sectores menos pudientes debieran ser volcados en inversión en economía real.- Las mismas tarjetas de débito que hoy se usan para pagar en pesos servirán para pagar en dólares. No serán necesaria la emisión de tarjetas nuevas. Al momento de pagar, el comercio podrá ofrecerle al cliente la elección de hacerlo en pesos o dólares. Solamente se utilizarán tarjetas bancarias, con CBU, ya que las cuentas de billeteras virtuales (con CVU) funcionan únicamente en pesos.- El nuevo sistema será obligatorio para bancos, administradoras de tarjetas y adquirentes. Todo ese ecosistema de empresas financieras deberá ofrecerle a los usuarios de tarjetas de débito la posibilidad de pagar en dólares en los comercios que lo acepten. Varios adquirentes (Fiserv, Mercado Pago, Payway, Getnet, Nave y otros) ya están trabajando en el tema para ofrecerlo a los usuarios de Mastercard y Visa. Algunas de esas empresas ya negocian acuerdos con cadenas comerciales para incorporar la opción de pagar en dólares con débito.- El sistema será estrictamente voluntario para los comercios. Es probable que un kiosco o un pequeño almacén no estén interesados en cobrar en dólares. Pero la expectativa es que el esquema sea adoptado por otros rubros comerciales como las cadenas de electrodomésticos, agencias de autos o cualquier otro consumo al que se puedan destinar los dólares del blanqueo.- Los comercios pagarán los mismos aranceles y comisiones que en las operaciones con tarjeta de débito en pesos. Cualquier impuesto vinculado a la operación se pagará en pesos. ARCA debió sancionar una resolución para determinar qué tipo de cambio se usará para el impuesto al cheque en esta clase de pagos.- El pago en dólares con tarjeta de débito el pago en ningún caso implicará una operación cambiaria. No habrá una conversión de pesos a dólares sino que directamente el precio del producto o servicio a contratar deberá establecerse en dólares. Y la caja de ahorro en esa moneda del cliente, naturalmente, deberá tener la cantidad de dólares necesarios para cubrir el importe. De esta forma, se evita cualquier complicación vinculada al cepo, aún sin fecha de finalización.- Dado que las cajas de ahorro en dólares son solo para personas físicas, los comercios deberán comenzar a abrir sus cuentas en dólares. En el BCRA esperan que los bancos agilicen la apertura de las cuentas en dólares para personas jurídicas. Santander anunció una herramienta para las pymes que les permite abrir sus cuentas en dólares de manera online, sin necesidad de ir a una sucursal. En el sistema se espera que otros bancos impulsen planes similares.- Para pagar en dólares, las tarjetas de débito deberán estar vinculadas a una caja de ahorros en esa moneda. No podrán usarse para ese fin las CERA (Cuenta Especial para la Regularización de Activos), aquellas cuentas creadas para el blanqueo. Por eso, para pagar en dólares habrá que girar los fondos desde las CERA a una caja de ahorros en dólares común.A través de un comunicado, el BCRA confirmó que esta medida y otras adoptadas hoy apuntan a “fomentar la competencia de monedas con el objeto de permitir que las personas y los comercios puedan utilizar la moneda que deseen en sus transacciones cotidianas”.Con ese propósito, el BCRA “dispuso que los adquirentes y subadquirentes (las empresas que intermedian entre el comercio y los clientes para procesar pagos) desarrollen y pongan a disposición las herramientas necesarias para que ello ocurra antes del 28 de febrero”.El BCRA también avanzó otro paso más en la interoperabilidad de los pagos QR con tarjeta, que en su momento habían desatado un conflicto entre Mercado Pago, la empresa que lidera la red de QR en el país, y los bancos tradicionales. Esa interoperabilidad que hasta ahora funcionaba únicamente para los pagos con tarjeta de crédito, desde el 1 de abril próximo estará disponible para los pagos con tarjeta de débito, tanto en pesos como en dólares.La decisión amplía la interoperabilidad que ya existía para pagar con transferencia, con tarjetas de crédito y tarjetas prepagas. Implica que todos los comercios debe aceptar en sus lectores QR pagos con todas las tarjetas, sin importar en qué billetera virtual estén cargadas. Antes, los lectores de Mercado Pago aceptaban únicamente pagos QR con tarjeta desde esa billetera, lo que excluía a Modo, la billetera de los bancos.