Bronca en el PRO por el salto de Valenzuela a La Libertad Avanza: de dinosaurio Barney a "repartir boletas de Alberto"

En un contexto de idas y vueltas, ofrecimientos y desconfianza tras los acercamientos entre ambos espacios para empezar a trabajar en una eventual alianza para las legislativas, el salto en garrocha del PRO a la Libertad Avanza que dio el intendente de Tres de Febrero, el ahora ex amarillo Diego Valenzuela, hizo que se recaliente la tensión entre entre el espacio fundado por Mauricio Macri y la administración de Javier Milei.El verdadero temor en el entorno del expresidente es que más jefes comunales amarillos salten del barco y se vistan de violeta. Se enfocan en los movimientos del intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, y de su par de San Isidro, Ramón Lanús, pero también en el diputado nacional, Diego Santilli. Creen que Cristian Ritondo no sacará los pies del plato.Ante ese escenario, Macri mandó a quien hoy es su principal lugarteniente en el PRO, el titular de la Asamblea Nacional amarilla, Martín Yeza, a pegarle a Valenzuela sin nombrarlo y cuestionar en el mismo movimiento la actitud "pac-man" de LLA.En redes sociales, el exintendente de Pinamar puso en cuestionamiento una de las frases más icónicas de la campaña presidencial de Javier Milei: "No se pueden obtener resultados diferentes con los mismo de siempre".Lo que hizo fue explicar que "el punto es que los nombres sí cambian: son las prácticas y costumbres las que quedan y se repiten", y agregó que "las personas cambian en Argentina, no cambian las prácticas políticas".Luego, apuntó decepcionado por las traiciones de políticos y el veletismo: "Me voy a sorprender el día que vea a un político que 'cambia de opinión' ser agradecido con los que le dieron una oportunidad en vez de pensar que todo es 'porque yo', o que haga una autocrítica en lugar de echarle la culpa a los demás por su destino 'podría haber hecho esto mejor, pero no me salió'"."Al final si algo no te gusta del lugar en el que estás una opción o alternativa también es trabajar en equipo, llevar adelante tus ideas y es posible que te toque perder" sentenció, en lo que puede ser interpretado como la posición minoritaria de los dirigentes cercanos a Patricia Bullrich, y remató como dardo para Milei: "No alcanza con tener nombres distintos para obtener resultados diferentes. Para tener un cambio de verdad y profundo se necesitan distintas y mejores prácticas. Las formas no son lo más importante, pero son importantes".Fue en off the record en la modalidad en que desde el PRO castigaron a Valenzuela por debajo de la cintura. Fuentes partidarias acusaron al intendente de ser “siempre de su propio equipo” y le recriminaron que en las elecciones del 2019 “salía a repartir las boletas de Alberto Fernández”.Hasta recordaron cuando “el año pasado se quiso quedar con la presidencia del PRO bonaerense” ypara entregársela en bandeja a LLA de la mano de Bullrich y que “viene muy alineado al gobierno de Milei desde principios del 2024”.Desde distintos sectores coincidieron en que estaba “cantado” el pase de Valenzuela al LLA y lo relativizaron: “La verdad que no es noticia, era más cantado que el himno que fuera a pasar eso. Solo se oficializó algo que todos sabíamos y que en los hechos funcionaba así”. Aseguraron que “nunca estuvo adentro del nuevo armado del PRO, jamás participó de reuniones, encuentros ni nada”.Finalmente, la chicana más picante se la lanzaron desde el PRO porteño. El funcionario de Jorge Macri, César Angel Torres, le pegó con todo a Valenzuela: "Diego, Diego... El pez por la boca muere. Te jactaste de nunca ser violeta y ahora estás disfrazado de Barney. Mi pregunta es, el recorte de boleta ¿lo vas a fomentar con Milei, al igual que lo hiciste con Mauricio? Priorizás tanto el orgullo propio que te olvidás de los valores del partido. Una pena verte de un lado para otro como si fueras una hoja en el viento que cuando caen y se secan, son parte del abono".