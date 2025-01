Axel Kicillof y Jorge Macri acordaron un plan de trabajo para combatir la inseguridad

El jefe de Gobierno porteño,, se comunicó el viernes con el gobernador bonaerense,, para coordinar una reunión sobre la seguridad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con el objetivo de diagramar un "plan de trabajo".Así lo anunció Macri, tras un encuentro que mantuvo con el Ministro de Seguridad,y la cúpula de la Policía de la Ciudad. Según consignó la Agencia Noticias Argentinas,aunque no trascendió el lugar."En lo que va del 2025, en la provincia de Buenos Aires atacaron a un policía de la Ciudad cada 27 horas. Estos constantes y graves hechos de inseguridad ya se llevaron la vida de 13 de nuestros oficiales. Ante esta situación que requiere medidas urgentes, me reuní con la cúpula de la Policía de la Ciudad y llamé a Kicillof, con quien", informó el jefe de Gobierno porteño en su cuenta de X donde remarcó: "Esto tiene que terminar ya".Macri y Wolff ya habían apuntado contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires por la inseguridad en varias ocasiones. Días atrás, el alcalde porteño denunció que “cinco policías” porteños fueron atacados durante “un solo día” en esa jurisdicción. “. ¿En algún momento el gobernador va a dejar de mirar para otro lado? Háganse cargo de una vez, y pónganse a trabajar. Esto no da para más”, había sostenido en un posteo al compartir una publicación de Wolff.tras un intercambio de chicanas fue el propio Javier Alonso quien le pidió a Macri un trabajo en conjunto de Ciudad, Provincia y Nación.En diálogo con Rolando Graña para GPS, el ministro bonaerense apuntó: "Irrita escuchar al Jefe de Gobierno, que quiere subirnos un ring ridículo hablando de un conurbano descontrolado.". "Por la droga que comercializaban en la villa Las Antenas (en Lomas del Mirador) tuvimos que ir a allanar a Constitución, en CABA", ejemplificó.”Para que Jorge Macri lo entienda, no hay un conurbano descontrolado, hay un mercado de 17 millones de personas entre la Capital Federal y el conurbano, tres millones de Capital y 14 millones de PBA, que compra droga todos los días, y eso es muy atractivo en dólares”, añadió el integrante del Gabinete de Kicillof y remarcó:. Que arme equipos de trabajo para enfrentar a los narcos”. Al parecer Jorge Macri y su cartera de Seguridad escucharon la propuesta.