Quiénes son los cinco argentinos de los 33 rehenes que serían liberados por Hamas tras el acuerdo con Israel

En el marco del acuerdo entre Israel y Hamas que permitirá un alto el fuego en Gaza, se confirmó que la liberación de rehenes comenzaría este domingo y en el listado de 33 cautivos que recuperarían su libertad se encuentran cinco de los ocho argentinos secuestrados en octubre de 2023.Se trata de los cuatro integrantes de la familia argentina Silberman Bibas (Shiri, Yardam y sus hijos Ariel, de 5 años y Kfir, que cumplirá dos años este sábado) y de Iair Horn, de 38 años. Los cinco fueron secuestrados del kibbutz de Nir Oz. Sin embargo, Hamas no brindó más detalles.Incluso, otro grupo islámico armado anunció a fines de 2023 la muerte de Shiri y sus dos hijos. Sin embargo, Israel nunca confirmó esa versión. En tanto, Horn fue secuestrado junto a uno de sus hermanos, Eitan, quien no está en la lista que publicaron medios israelíes.Si bien la lista no indica el estado de los rehenes ni tampoco el orden en que serán liberados, Israel cree que la mayoría de los 33 están vivos. Cuando hayan sido recibidos por las tropas de las FDI y las familias estén informadas, la Oficina del Primer Ministro emitirá un comunicado con los nombres de los cautivos que hayan sido liberados.Liri AlbagItzhik ElgaratKarina ArievOhad Ben-AmiAriel BibasYarden BibasKfir BibasShiri Silberman BibasAgam BergerRomi GonenDanielle GilboaEmily DamariSagui Dekel-CheIair HornOmer WenkertAlexander TroufanovArbel YehudOhad YahalomiEliya CohenOr LevyNaama LevyOded LifshitzGadi Moshe MosesAvera MengistuShlomo MansurKeith SiegelTsahi IdanOfer CalderónTal ShohamDoron SteinbrecherOmer Shem-TovHisham Al SayedEli Sharabi