Milei recibió otro premio en Estados Unidos y se reunió con Eduardo Bolsonaro y González Urrutia

En el marco de su gira por Estados Unidos fundamentalmente por la asunción de Donald Trump, el presidenteparticipó el domingo de la Gala 1775 en el Museo de la Biblia, dondey se reunió el líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia y con Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario de Brasil.El libertario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia,, el cancillery el ministro de Economía,El Presidente fue reconocido con el premio ". "Para nosotros la libertad es el valor supremo, por eso siento un especial agradecimiento frente a esta enorme distinción", resaltó el mandatario nacional, al recibir la distinción."Vengo de la Argentina, un país que está lejos de ser considerado libre de acuerdo a mi visión. Alguna vez, hace más de 100 años supo serlo y conforme a esa libertad fue uno de los más ricos del mundo. El avance paulatino del estado sobre la libertad de los argentinos nos llevó a ocupar el podio global del PBI per cápita con Estados Unidos y Francia, a ser un país mediocre", consideró Milei.En esa línea, destacó su gestión:"Desde el primer día que nos hicimos cargo del Gobierno comenzamos una cruzada que hemos denominado".Tras el evento, Milei pasó pororganizada por la Asamblea Nacional Hispana Republicana y el America First Policy Institute, un espacio republicano. Además, se encontró con, hijo del exmandatario de Brasil Jair Bolsonaro, quien no fue habilitado por la Justicia de su país para viajar a Estados Unidos para la asunción de Trump.al señalar que el presidente electo republicano era la primera, la secretaria general de la Presidencia argentina la segunda, y Milei la tercera.En tanto, en el marco de la gala republicana, el mandatario nacional se encontró con el dirigente opositor venezolano, a quien el país reconoce como presidente de ese país, y que también se encuentra en Washington para asistir a la investidura de Trump.