Sturzenegger apuntó contra el macrismo por usarlo como "chivo expiatorio" y elogió las "habilidades de liderazgo" de Milei

El ministro Federico Sturzenegger cuestionó que el macrismo lo usó de "chivo expiatorio de cosas" en las que él no estaba involucrado y puntualizó las diferencias entre los gobiernos de Mauricio Macri y Javier Milei, con elogios al libertario.“Con Macri la idea era vamos a tratar de que esto funcione bien y con Milei la idea es preguntarse si esto tiene que existir o dejar de existir”, diferenció Sturzenegger sobre las gestiones de ambos mandatarios, en una entrevista con el canal de streaming Carajo.En este sentido, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado sostuvo que durante el Gobierno de Macri “la tarea era parar el kirchnerismo” y remarcó que el presidente del PRO “tuvo que hacer una coalición para lograrlo, en la que muchos, conceptualmente, pensaban distinto”.Si bien subrayó que eran dos momentos históricos distintos, el funcionario libertario disparó contra la administración cambiemista luego de la crisis sufrida en 2017. "El macrismo me usó de chivo expiatorio", aseguró a la vez que destacó que ahora trabaja con una "energía extraordinaria" y con un "apoyo absoluto".Por otro lado, el funcionario habló de su vínculo con Milei, a quien se refirió con palabras de elogio: "Si agarrás los últimos 30 años, no encontrás un país que haya bajado el gasto público como lo hizo Javier".Además, aseguró que Milei "es sorprendente en sus habilidades de liderazgo. Todo el mundo sabe cuál es su tarea. Hay claridad de objetivos y una gran valentía personal".Al ser consultado por el respaldo que recibe por parte de los votantes de Milei, Sturzenegger respondió: "El reconocimiento a Toto (Caputo) y a mí se produce por el reconocimiento que hace Milei con su apoyo".