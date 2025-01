El FMI convocó a Federico Sturzenegger como asesor de emprendimiento y crecimiento

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado,, integrará el Consejo Asesor sobre Emprendimiento y Crecimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), tras recibir la invitación de la directora gerente del organismo,para acompañar a otros funcionarios del mundo, empresarios y académicos.“El mundo está expectante ante Argentina, donde”, consideró la directora gerente del FMI en una columna de opinión publicada en el diario The Washington Post.Al respecto, Sturzzeneger compartió en su cuenta de x: “Es innegable que las reformas del presidente @JMilei han generado interés a nivel global”. “El jueves las estaremos explicando en el webinar de @MarkusEconomist en Princeton. Otra muestra es la invitación que me cursara @KGeorgieva para participar en un comité de expertos sobre la próxima agenda del FMI: nada menos que productividad y desregulación. VLLC!”, agregó el funcionario.Y es que el ministro será el orador (en forma virtual el próximo jueves 23 de enero)bajo el título de”. El encuentro, organizado por el Bendheim Center for Finance, contará con las palabras introductorias de Markus Brunnermeier, un economista alemán especializado en crisis económicas y política monetaria, asistente de la Reserva Federal de Nueva York.Sturzzeneger también disertará en la conferencia inaugural Carmen Reinhart en LACEA y en la AIUIa Conference for Emerging Market Economies, organizada por el Ministerio de Finanzas del Reino de Arabia Saudita y el FMI, donde diversos funcionarios y académicos de primer nivel debatirán sobre la necesidad de generar canales para fortalecer el crecimiento en un mundo con cambios muy profundos. Allí, Sturzenegger compartirá un panel sobre “” con la directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iwela, el ministro de Finanzas de Alemania, Jörg Kukies, su par de Marruecos, Nadia Fettah, y Danny, decano de la Escuela Lee Kuan Yew de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Singapur.