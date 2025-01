El staff técnico del FMI llegó a la Argentina y empiezan las reuniones con Caputo para un nuevo acuerdo

Ya en Buenos Aires. Excelente el viaje a Washington. No pude acompañar al Presidente a Davos porque serán tres días de mucho trabajo entre la misión del Fondo, la licitación por adhesión anunciada ayer, y medidas que estamos terminando de diseñar desde la Secretaría de Comercio. — totocaputo (@LuisCaputoAR) January 22, 2025

Los miembros del staff técnico del Fondo Monetario Internacional llegaron a la Argentina y este miércoles ya comenzó de manera formal la ronda de negociaciones técnicas que el Gobierno busca acelerar para conseguir un acuerdo financiero nuevo que incluya nuevos desembolsos.El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó su regreso de la gira presidencial y decidió no participar del Foro de Davos para supervisar la marcha de las conversaciones. El programa al que apunta el Poder Ejecutivo incluiría desembolsos adicionales por un mínimo de USD 11.000 millones para reforzar las reservas del Banco Central.“Excelente el viaje a Washington. No pude acompañar al Presidente a Davos porque serán tres días de mucho trabajo entre la misión del Fondo, la licitación por adhesión anunciada ayer, y medidas que estamos terminando de diseñar desde la Secretaría de Comercio”, manifestó el ministro de Economía en su cuenta de X.La misión técnica del FMI en Buenos Aires, que encabeza el subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental Luis Cubeddu, inició el cara a cara con los funcionarios argentinos en las oficinas del Banco Central durante la mañana. La comitiva tendrá al menos tres días de una agenda intensa de reuniones y su estadía podría extenderse una semana. En el Gobierno creen más allá de avances eventuales en la instancia técnica, la negociación no terminará en estos días sino que requerirá otras etapas.El programa Extended Fund Facility (EFF), iniciado en marzo de 2022, aún tiene pendiente la realización de la novena y décima revisiones técnicas. Según lo previsto, estos exámenes serán unificados y concluidos de manera simultánea. Su propósito es evaluar el cumplimiento de las metas relacionadas con el superávit primario y la acumulación de reservas.Desde el FMI reconocieron avances en la política fiscal del Gobierno y destacaron la eliminación del financiamiento deficitario por parte del Banco Central como un elemento clave que faltaba en el diseño del programa original. Además, subrayaron medidas como el traspaso de las Leliq al Tesoro, la devaluación de diciembre de 2023, el levantamiento parcial de restricciones cambiarias y la aprobación de la Ley de Bases.Sin embargo, el FMI también formuló advertencias sobre los desafíos pendientes. Según los técnicos del organismo, será necesario implementar una estrategia creíble para eliminar los controles cambiarios, avanzar hacia una mayor flexibilidad en el tipo de cambio y otorgar un rol más activo a la política monetaria para recuperar el acceso a los mercados internacionales.Recientemente el FMI recalculó las proyecciones económicas para la Argentina y estimó que el 2024 terminó con una recesión algo más leve de lo esperado anteriormente aunque mantuvo como expectativa una recuperación de 5% para este año y también para el 2026. Así lo reflejó el organismo en la actualización de su World Economic Outlook (WEO) que es el informe de proyecciones económicas globales que publica el Fondo.